Đang đá bóng, các cầu thủ bất ngờ nằm gục xuống sân vì sự xuất hiện của 'nhân vật' bí ẩn

Sự cố kỳ lạ xảy ra trong trận đấu giữa Penarol-AM và Taruma tại Giải vô địch bóng đá nữ Amazonense ở Itacoatiara, Brazil. Khi trận đấu bước sang phút thứ 79 thì các cầu thủ của cả hai đội bất ngờ nằm vật xuống đất để thoát khỏi đàn ong tấn công sân bóng.
Video 1 giờ 31 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

