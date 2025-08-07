Đang đi dạo, người phụ nữ phát hiện trăn khổng lồ khoảng 5 mét chui ra từ trần nhựa trên nóc nhà

Đang dạo trước nhà, một người phụ nữ sống ở Indonesia bỗng nghe thấy tiếng động mạnh trên nóc. Khi tiến lại gần quan sát thấy một lỗ thủng lớn. Khi đôi cứu hộ đến, hai người đàn ông cầm gậy kiểm tra nóc nhà bỗng phát hiện con trăn khổng lồ chui từ trong trần nhựa.

