Đi làm về, cha bắt quả tang con gái lớp 7 bị cụ ông 82 tuổi xâm hại tình dục

Tin nóng 20/04/2018 12:27

Khoảng 12 giờ trưa, anh B. vừa đi làm về thì phát hiện ông lão hàng xóm 82 tuổi tông cửa chạy ra từ phòng tắm nhà mình, con gái anh thì bị chảy máu mũi, tâm lý hoảng loạn.

Cách đây không lâu, anh K.N.B. (ngụ xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) đã làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng về việc con gái anh bị ông lão hàng xóm xâm hại tình dục.

Theo đơn tố cáo, khoảng 12 giờ trưa ngày 25/3/2018, anh B. vừa đi làm về thì phát hiện ông T.T.L. (82 tuổi, hàng xóm) tông cửa chạy ra từ phòng tắm nhà mình. Lúc này, ông B. đang mặc quần đùi, không mặc áo. 

Đi làm về, cha bắt quả tang con gái lớp 7 bị cụ ông 82 tuổi xâm hại tình dục - Ảnh 1
Ông lão 82 tuổi bị tố dâm ô bé gái lớp 7 khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet

Anh B. lập tức chạy vào nhà tắm thì phát hiện con gái anh là cháu P. (12 tuổi) đang đang khóc thảm thiết, máu mũi chảy xuống dính vào áo mà cháu mặc trên người. 

Gặng hỏi mãi, bé P. kể khi cháu vừa bước vào nhà tắm chuẩn bị tắm thì ông L. tông cửa vào ôm chặt và giở trò sàm sỡ. 

Nạn nhân ra sức chống cự, lấy chân đạp mạnh làm ông L. ngã xuống bung cả cửa nhà tắm. Sau đó, "yêu râu xanh" lớn tuổi tiếp tục đóng cửa lại và ôm cháu P.

"Con gái tôi bấu xé vai ông L. làm vai ông L bị trầy xướt, khi cháu la lên thì ông L. bóp miệng, bóp mũi gây thương tích. Ông L. còn hăm dọa nếu con gái tôi la lên thì sẽ bóp cổ", anh B. kể.

Đến khi anh B. về nhà, ông L. nghe tiếng xe máy liền hốt hoảng tông cửa chạy về nhà mình ở ngay cạnh đó.

Nhận tin báo, Công an xã Hàm Chính đã xuống hiện trường làm việc với các bên liên quan. Theo ghi nhận, trên người ông L. vẫn còn những vết trầy xước cho cháu P. cào cấu.

Vụ việc hiện đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục điều tra, làm rõ.

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