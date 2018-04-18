Bị tố sờ soạng vùng kín bé gái hàng xóm, 'yêu râu xanh' nói chỉ là hiểu lầm

Tin nóng 18/04/2018 17:24

Một người thân trong gia đình cho biết, khi mọi người biết tin Nhã bị tố dâm ô bé gái hàng xóm, đối tượng đã giải thích rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm.

Hôm nay 18/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Tăng Long Nhã (33 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Nhơn Trạch, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé N.T.K.C. (11 tuổi), ngụ ấp Thanh Hưng, xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Đặc biệt, cháu C. là hàng xóm của gia đình vợ Nhã.

Theo tài liệu điều tra, Nhã rời quê đi xuất khẩu lao động rồi quen với một cô gái người Tiền Giang. Cả hai kết hôn rồi sống ở quê vợ. Trong thời gian chung sống, cặp vợ chồng ít khi xảy ra mâu thuẫn.

Bị tố sờ soạng vùng kín bé gái hàng xóm, 'yêu râu xanh' nói chỉ là hiểu lầm - Ảnh 1
Bị tố hôn và sờ soạng vùng kín bé gái hàng xóm, bị can 33 tuổi thanh minh chỉ là hiểu lầm - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 16 giờ ngày 18/10/2017, cháu C. ở nhà một mình để xem ti vi. Lúc này, Tăng Long Nhã sang chơi và ngồi cạnh C. Cả hai nói chuyện một lúc thì bé C. ngồi dựa vào ngực Nhã. Nhã lấy tay trái bóp vai rồi dùng ngón trỏ sờ soạng bộ phận sinh dục của C., sau đó Nhã còn hôn cháu bé. Vụ việc bị gia đình nạn nhân phát giác và tố cáo tới cơ quan Công an.

Một người thân của đối tượng cho biết, khi mọi người biết tin Nhã bị tố dâm ô bé gái hàng xóm, Nhã đã giải thích rằng tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Người đàn ông này cũng thanh minh với vợ, đồng thời chối bỏ hành vi của mình.

Trưởng ấp Mỹ Lợi nơi Nhã sinh sống trước đây cho biết, ông đã nhận được thông tin Nhã bị khởi tố vì hành vi dâm ô trẻ em. Đối tượng đi làm xa và hiếm khi về nhà. Thời gian sống ở địa phương Nhã cũng không làm gì vi phạm pháp luật.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   dâm ô trẻ em dâm ô bé gái hàng xóm

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