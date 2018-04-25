Bị tố xâm hại bé lớp 3, cụ ông 70 tuổi lên tiếng thanh minh

Tin nóng 25/04/2018 16:02

Cụ ông 70 tuổi khẳng định, thông tin ông cho bé gái bông tai, đồ chơi rồi hãm hiếp cháu như trong đơn tố cáo của mẹ cháu là không đúng.

Liên quan đến vụ việc cụ ông Nguyễn Minh C. (70 tuổi, trú xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bị bà Mai Thị T. (hàng xóm) tố hiếp dâm cháu V.T.H. (11 tuổi, học sinh lớp 3), ông C. đã lên tiếng phân trần sự việc.

Bị tố xâm hại bé lớp 3, cụ ông 70 tuổi lên tiếng thanh minh - Ảnh 1
Nhà của cụ ông Nguyễn Minh C. - Ảnh: Vietnamnet

Ông C. cho biết, hiện ông đang ở với vợ hai và có 2 con gái, con đầu học lớp 10, con nhỏ lớp 6. Trước đây, ông công tác trong một trường trung cấp về văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Vì điều kiện gia đình, ông chuyển về huyện Hà Trung công tác.

Chiều 13/4 vừa qua, ông đang nấu cơm thì nghe tiếng bé H. gọi để vào vườn xin trái cây. Sau đó, bé gái chạy thẳng vào vườn nơi có cây vú sữa rồi ông C. leo lên cây hái quả cho cháu.

"Lúc đó cháu H. chủ động kéo ghế bảo tôi ngồi xuống, rồi cháu nói, ông xin cho cháu lên lớp 4 với vì tôi có người nhà làm giáo viên. Tôi cũng có quen biết ông nội cháu H. và ông nội cháu trước đó cũng đã đề cập nhờ tôi chuyện này. Vừa lúc đó, mẹ cháu H. la tôi hiếp dâm, hàng xóm kéo đến", ông C. trao đổi với Vietnamnet.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai con gái của ông đang học bài trên tầng 2, thấy ồn ào nên chạy xuống chứng kiến vụ việc.

Ông C. khẳng định, bé H. thường xuyên vào vườn nhà ông xin trái cây cùng các bạn. Vì cháu bé chậm phát triển hơn nên thường được ông ưu tiên. Về thông tin ông cho bé gái bông tai, đồ chơi rồi hãm hiếp cháu như trong đơn tố cáo của mẹ cháu, ông C. khẳng định là không hề có.

Theo như thông báo giám định của Công an huyên Hà Trung gửi gia đình bà T., cháu H. không có thai, màng trinh giãn rộng, không tìm thấy vết rách. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Bị tố xâm hại bé lớp 3, cụ ông 70 tuổi lên tiếng thanh minh - Ảnh 2
Bà T. đau đớn kể lại vụ việc con gái bị xâm hại - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, trong đơn tố cáo của bà Mai Thị T. gửi cơ quan công an, con gái bà là cháu V.T.H. đã 11 tuổi nhưng do nhận thức chậm nên năm nay mới đang học lớp 3. Gần đây, bà nghe bạn bè cháu H. kể lại, mỗi lần đi học về ngang qua nhà ông C. (cán bộ hưu trí gần nhà), cháu H. lại bị ông này đưa vào nhà, đóng kín cửa từ 30 phút đến 1 tiếng sau mới mở ra.

Gặng hỏi mãi, bé H. mới nói rằng mỗi khi bị ông C. dụ vào nhà, ông lại đưa bé lên phòng ngủ hoặc sau vườn nhà để giở trò đồi bại. Mỗi lần như vậy, ông C. lại cho bé gái tiền hoặc bông tai, đồ chơi rồi dặn không được kể cho bất kỳ ai.

Do con gái nhận thức kém nên khi nghe sự việc bà T. rất đau đớn và phẫn nộ. Để có bằng chứng tố cáo ông C., bà T. và con gái lớn đã lên kế hoạch theo dõi để bắt quả tang.

Chiều ngày 13/4, bà T. đứng cách nhà ông C. khoảng 50m để theo dõi, còn chị bé H. thì nấp sau nhà hàng xóm. Lúc bé H. vừa đi học về, ông C. xuất hiện và dẫn cháu vào nhà rồi đóng kín cửa. Lúc này, chị bé H. đã quay được clip ghi lại cảnh ông C. có nhiều hành động nhạy cảm với bé gái 11 tuổi. 

Bà T. liền tri hô mọi người rồi đập cửa. Mãi một lúc sau ông C. mới mở cửa cho bé H. đi về. 

Bị tố xâm hại bé lớp 3, cụ ông 70 tuổi lên tiếng thanh minh - Ảnh 3
Hình ảnh ông C. đang 'gần gũi' với cháu H. trong nhà bị gia đình cháu bé bắt quả tang - Ảnh cắt từ clip do gia đình cung cấp

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà T. đã gửi đơn tố cáo lên chính quyền xã. Cơ quan công an cũng đã thu giữ đôi bông tai, kẹp tóc và một đồng xu mà cháu H. khai của ông C. cho.

Bà T. cũng cho biết, từ hôm đó, gia đình ông C. liên tục sang thương lượng, thỏa thuận. Tuy nhiên gia đình bà không chấp nhận và mong muốn cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Hé lộ nguyên nhân 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé 6 tuổi được giảm án

Hé lộ nguyên nhân 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé 6 tuổi được giảm án

Sau phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Long Thanh về tội hiếp dâm trẻ em.

Xem thêm
Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em cụ ông 70 tuổi dâm ô bé 11 tuổi cụ ông 70 tuổi dâm ô bé lớp 3 cụ ông xâm hại bé gái

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào