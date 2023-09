Ông C. cho biết, hiện ông đang ở với vợ hai và có 2 con gái, con đầu học lớp 10, con nhỏ lớp 6. Trước đây, ông công tác trong một trường trung cấp về văn hóa nghệ thuật của tỉnh. Vì điều kiện gia đình, ông chuyển về huyện Hà Trung công tác.

Liên quan đến vụ việc cụ ông Nguyễn Minh C. (70 tuổi, trú xã Hà Hải, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) bị bà Mai Thị T. (hàng xóm) tố hiếp dâm cháu V.T.H. (11 tuổi, học sinh lớp 3), ông C. đã lên tiếng phân trần sự việc.

"Lúc đó cháu H. chủ động kéo ghế bảo tôi ngồi xuống, rồi cháu nói, ông xin cho cháu lên lớp 4 với vì tôi có người nhà làm giáo viên. Tôi cũng có quen biết ông nội cháu H. và ông nội cháu trước đó cũng đã đề cập nhờ tôi chuyện này. Vừa lúc đó, mẹ cháu H. la tôi hiếp dâm, hàng xóm kéo đến", ông C. trao đổi với Vietnamnet.

Chiều 13/4 vừa qua, ông đang nấu cơm thì nghe tiếng bé H. gọi để vào vườn xin trái cây. Sau đó, bé gái chạy thẳng vào vườn nơi có cây vú sữa rồi ông C. leo lên cây hái quả cho cháu.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, hai con gái của ông đang học bài trên tầng 2, thấy ồn ào nên chạy xuống chứng kiến vụ việc.

Ông C. khẳng định, bé H. thường xuyên vào vườn nhà ông xin trái cây cùng các bạn. Vì cháu bé chậm phát triển hơn nên thường được ông ưu tiên. Về thông tin ông cho bé gái bông tai, đồ chơi rồi hãm hiếp cháu như trong đơn tố cáo của mẹ cháu, ông C. khẳng định là không hề có.

Theo như thông báo giám định của Công an huyên Hà Trung gửi gia đình bà T., cháu H. không có thai, màng trinh giãn rộng, không tìm thấy vết rách. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Bà T. đau đớn kể lại vụ việc con gái bị xâm hại - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, trong đơn tố cáo của bà Mai Thị T. gửi cơ quan công an, con gái bà là cháu V.T.H. đã 11 tuổi nhưng do nhận thức chậm nên năm nay mới đang học lớp 3. Gần đây, bà nghe bạn bè cháu H. kể lại, mỗi lần đi học về ngang qua nhà ông C. (cán bộ hưu trí gần nhà), cháu H. lại bị ông này đưa vào nhà, đóng kín cửa từ 30 phút đến 1 tiếng sau mới mở ra.

Gặng hỏi mãi, bé H. mới nói rằng mỗi khi bị ông C. dụ vào nhà, ông lại đưa bé lên phòng ngủ hoặc sau vườn nhà để giở trò đồi bại. Mỗi lần như vậy, ông C. lại cho bé gái tiền hoặc bông tai, đồ chơi rồi dặn không được kể cho bất kỳ ai.

Do con gái nhận thức kém nên khi nghe sự việc bà T. rất đau đớn và phẫn nộ. Để có bằng chứng tố cáo ông C., bà T. và con gái lớn đã lên kế hoạch theo dõi để bắt quả tang.

Chiều ngày 13/4, bà T. đứng cách nhà ông C. khoảng 50m để theo dõi, còn chị bé H. thì nấp sau nhà hàng xóm. Lúc bé H. vừa đi học về, ông C. xuất hiện và dẫn cháu vào nhà rồi đóng kín cửa. Lúc này, chị bé H. đã quay được clip ghi lại cảnh ông C. có nhiều hành động nhạy cảm với bé gái 11 tuổi.

Bà T. liền tri hô mọi người rồi đập cửa. Mãi một lúc sau ông C. mới mở cửa cho bé H. đi về.

Hình ảnh ông C. đang 'gần gũi' với cháu H. trong nhà bị gia đình cháu bé bắt quả tang - Ảnh cắt từ clip do gia đình cung cấp

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình bà T. đã gửi đơn tố cáo lên chính quyền xã. Cơ quan công an cũng đã thu giữ đôi bông tai, kẹp tóc và một đồng xu mà cháu H. khai của ông C. cho.

Bà T. cũng cho biết, từ hôm đó, gia đình ông C. liên tục sang thương lượng, thỏa thuận. Tuy nhiên gia đình bà không chấp nhận và mong muốn cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của pháp luật.