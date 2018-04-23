Hé lộ nguyên nhân 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé 6 tuổi được giảm án

Tin nóng 23/04/2018 13:13

Sau phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho bị cáo Nguyễn Long Thanh về tội hiếp dâm trẻ em.

Hé lộ nguyên nhân 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé 6 tuổi được giảm án - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Long Thanh được cán bộ công an dẫn giải đến phòng xử án - Ảnh: Zing

Sáng nay (23/4), TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Long Thanh (35 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) về tội Hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, ngày 28/12/2017, phiên tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Thanh 18 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em. Không đồng ý với bản án trên, Nguyễn Long Thanh đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hé lộ nguyên nhân 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé 6 tuổi được giảm án - Ảnh 2
Có hơi men trong người, Nguyễn Long Thanh nổi thú tính hiếp dâm bé 6 tuổi khiến dư luận xã hội phẫn nộ - Ảnh: Zing

Theo bản cáo trạng, chiều ngày 11/9/2017, sau khi nhậu tại nhà một người hàng xóm, Thanh tiếp tục đến nhà một người bạn khác để uống rượu. Trên đường đi, đối tượng bắt gặp bé D. (6 tuổi) đang đi học về. Thanh liền nổi thú tính, chặn xe đạp của bé D., dùng vũ lực khống chế bé gái đến nhà vệ sinh tại khu vực vắng người rồi hiếp dâm nạn nhân.

Về đến nhà, bé D. kể lại toàn bộ sự việc cho cha mẹ. Gia đình em lập tức làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Ngày 13/9/2017, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Long Thanh. Tại trụ sở công an, Thanh đã khai báo hành vi đồi bại của mình.

Hé lộ nguyên nhân 'yêu râu xanh' hiếp dâm bé 6 tuổi được giảm án - Ảnh 3

Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải nên chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 18 năm xuống còn 16 năm - Ảnh: Zing

Trong phiên xét xử phúc thẩm ngày hôm nay, bị cáo Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, lại là lao động duy nhất trong gia đình nên chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 18 năm xuống còn 16 năm.

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Từ khóa:   hiếp dâm trẻ em tội phạm hiếp dâm trẻ em

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