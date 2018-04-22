Tột cùng phẫn nộ: Ông nội U90 hiếp dâm cháu gái 10 tuổi đến ngất xỉu

Tin nóng 22/04/2018 11:50

Đang chơi đùa cùng cháu gái trong bếp, ông Đ. nổi thú tính bế cháu lên phòng khách rồi giở trò đồi bại khiến nạn nhân ngất xỉu.

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an huyện Tuy Đức để điều tra, xử lý vụ án hiếp dâm trẻ em xảy ra tại bản Đoàn Kết, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (Đắk Nông).

Nạn nhân là em S.T.V (sinh năm 2008) bị chính ông nội của mình là S.Đ (sinh năm 1930) hiếp dâm.

Theo đó, vào ngày 10/4/2018, S.Đ đến nhà con trai út là S.A.M (cha của bé V.) chơi. Lúc này chỉ có duy nhất bé V. ở nhà. Sau một hồi đùa giỡn với cháu gái trong bếp, thú tính trong người Đ. trỗi dậy.

Ngay sau đó, Đ. kéo cháu gái lên phòng khách, dùng vũ lực đẩy V. ngã xuống tấm đệm giữa nhà rồi cưỡng hiếp mặc nạn nhân khóc lóc, la hét. Vì quá sợ hãi, bé V. đã ngất xỉu.

Tột cùng phẫn nộ: Ông nội U90 hiếp dâm cháu gái 10 tuổi đến ngất xỉu - Ảnh 1
Sự việc ông nội U90 hiếp dâm cháu gái 10 tuổi khiến gia đình và người dân địa phương vô cùng phẫn nộ - Ảnh minh họa: Internet

Dù cháu nội đã bất tỉnh, Đ. vẫn tiếp tục giở trò đồi bại rồi mặc quần áo bỏ về nhà mặc kệ cháu nằm co quắp trên đệm.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, bé S.A.Q (em trai V.) đi học về, nhìn thấy chị gái bị ông nội đè lên người nên đã chạy đi gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Hành vi của Đ. khiến người dân địa phương và gia đình vô cùng căm phẫn.

Gia đình quyết định tố cáo sự việc ra trước cơ quan chức năng để trừng trị S.Đ theo đúng pháp luật.

Được biết, S.Đ là người ở huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). Cách đây khoảng 10 năm, vì nghèo khó nên Đ. cùng 10 người con của mình vào Đắk Nông sinh sống, làm việc. Tuy nhiên, vì bệnh tật nên 5 người con của Đ. qua đời. Những người con còn lại cũng lần lượt xây dựng gia đình, có cuộc sống riêng.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng S.Đ theo quy định của pháp luật.

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