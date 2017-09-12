Kể từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2016, bé Đ. Đã bị cha ruột là Phan Thanh Tuấn (36 tuổi) cùng với ông nội là Phan Thanh Sơn (62 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần.

Theo cáo trạng, bé P.T.L.Đ (11 tuổi) sống chung với ông nội và cha mẹ tại xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long .

Sau mỗi lần quan hệ, Tuấn và Sơn đều ép bé Đ. uống thuốc tránh thai, đe dọa không được kể lại với bất kỳ ai nếu không sẽ giết chết hai mẹ con.

Vào ngày 29/3/2017, bà ngoại của Đ. vô tình phát hiện sự việc và trình báo đến Công an huyện Mang Thít. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, bé Đ. bị cha ruột xâm hại tổng cộng 4 lần từ tháng 7/2016 đến 23/3/2017. Còn bị cáo Sơn đã quan hệ tình dục với cháu nội 3 lần trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2017.

Sau khi nhận được thông tin tố giác, công an địa phương đã vào cuộc điều tra, tiến hành khởi tố, bắt giam Tuấn và Sơn. Tại đây, Tuấn và Sơn đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Sáng nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Phan Thanh Sơn tạm hoãn do phải bổ sung thủ tục hồ sơ. Theo kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy trước, trong và sau khi gây án, Sơn bị chậm phát triển tâm thần ở mức độ nhẹ, năng lực điều khiển hành vi bị hạn chế.

Chiều nay (11/9), phiên tòa xét xử bị cáo Phan Thanh Sơn được tiếp tục đưa ra xét xử.

Với tính chất nghiêm trọng của vụ án, hành vi của các bị cáo khiến dư luận bị ảnh hưởng xấu, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Thanh Sơn mức án tù chung thân vì tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Trong diễn biến liên quan đến vụ án, ngày 30/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Phan Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) - con trai bị cáo Sơn - án tù chung thân về tội “Hiếp dâm trẻ em”, nạn nhân cũng chính là bé P.T.L.Đ.