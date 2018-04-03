Nhìn thấy đứa con gái 12 tuổi bị câm, điếc có biểu hiện lạ, người mẹ kiểm tra thì phát hiện vùng kín bé bị chảy máu, có dịch nhờn.

Hôm nay (3/4), CSĐT Công an quận Bình Tân, TPHCM đã bắt khẩn cấp đối tượng Liêu Bảo Phú (sinh năm 1983, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo đó, vào ngày 28/3 bé T. (sinh năm 2006) cầm tiền đi mua bánh ở gần nhà nhưng mãi không về. Người thân đi tìm xung quanh hơn một giờ đồng hồ nhưng không thấy. Đến khi mọi người quay về nhà thì phát hiện cô bé ngồi trước cửa phòng, trên tay cầm theo hai tờ 50.000 đồng và một chai nước ngọt.

Gia đình gặng hỏi thì bé mới diễn tã lại là có một người đàn ông lạ mặt cho tiền và tiếp xúc thân thể với em. Nghi có chuyện chẳng lành, mẹ bé T. đưa em vào nhà vệ sinh kiểm tra. Tại đây, bà phát hiện vùng kín của con bị chảy máu và quần lót dính dịch nhờn. Khi cả nhà đưa bé đi tìm người cho tiền thì T. dẫn họ đến một nhà nghỉ trên đường Đỗ Năng Tế (phường An Lạc A).

Phú khai vì bé T. quá phổng phao nên không nghĩ em chỉ mới 12 tuổi - Ảnh: Internet

Nghi ngờ con gái bị hãm hại, gia đình ngay lập tức báo cảnh sát. Nhận được thông tin, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và đưa bé T. đi giám định.

Tuy nhiên, việc điều tra gặp khó khăn vì nhà trọ mà bé T. dẫn mọi người đến không ghi lại thông tin người thuê phòng và cũng không có camera an ninh, lời khai của nạn nhân lại không rõ ràng.

Sau khi trích xuất hình ảnh camera khu vực, cảnh sát phát hiện trước đó T. được một người đàn ông đi xe Wave RSX màu trắng đỏ đen, biển số 63B5-103.69 chở đi. Nhờ đó, cơ quan chức năng xác định nghi can là Liêu Bảo Phú, làm nghề chạy xe ôm, sống gần đó.

Tại cơ quan điều tra, Phú khai vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 28/3, khi đang chạy xe tìm nhà thuê thì nhìn thấy bé T. Người này dừng lại hỏi “em có đi xe không” thì cô bé gật đầu rồi leo lên xe.

Khi lên xe, Phú hỏi đi đâu thì T. giơ tay như xin tiền nên đối tượng tưởng bé “đi khách” nên đưa vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Phú đưa cho nạn nhân 100.000 đồng rồi đưa về chỗ cũ.

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