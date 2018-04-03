Lợi dụng lúc vợ không ở nhà, Y Sít Niê đã nhiều lần dùng bạo lực để hiếp dâm chính con ruột của mình.

Hôm qua (2/4), Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam của cơ quan điều tra cùng cấp đối với Y Sít Niê (sinh năm 1986, ngụ tại buôn T’lung, TT.Ea Kar, H.Ea Kar, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé H’K (sinh năm 2008), con ruột của Y Sít Niê. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Y Sít Niê kết hôn với chị H’W (sinh năm 1992) vào năm 2006. Một thời gian sau, họ sinh được hai đứa con là H’K (sinh năm 2008) và P. (sinh năm 2012).

Lợi dụng lúc vợ không có nhà, Y Sít Niê nhiều lần hiếp dâm con gái ruột chỉ mới 10 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày đầu năm 2018, vì hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn nên chị H’W thường sang em ruột ở gần đó ngủ nhờ buổi tối. Trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7/2, lợi dụng bé H’K ngủ một mình, Y Sít Niê lẻn vào phòng, dùng chăn trùm lên mặt con gái rồi thực hiện hành vi thú tính.

Vì bị đau nên bé H’K đã kể lại chuyện bị xâm hại với dì và được đưa đi cấp cứu.

Biết việc làm đồi bại bị phát hiện, Y Sít Niê đã nhanh chóng trốn khỏi địa phương. Sau đó, nhờ sự vận động của cơ quan chức năng nên đối tượng đã ra đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

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