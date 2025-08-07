Bắt sống trăn khổng lồ dài 5,2 mét đột nhập vào nhà dân để săn mèo đàn mèo cưng

Một cặp đôi vừa mở cửa phòng khách thì sốc nặng khi thấy con trăn khổng lồ đang vươn người lên trần nhà để tìm đường thoát ở Nonthaburi, Thái Lan, vào ngày 5/8. Trong khi đó, 3 chú mèo con giống Scottish Fold cùng với 7 chú mèo khác đang co rúm lại ở góc phòng và không con nào bị thương.

