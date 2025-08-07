Thót tim khoảnh khắc máy bay trượt khỏi đường băng sau khi thực hiện hạ cánh khẩn cấp mà không mở hết được càng đáp

Một chiếc máy bay hạng nhẹ đã trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Birmingham, Anh vào chiều ngày 6/8 giờ địa phương. Sau khi tiếp đất, máy bay đã trượt khỏi đường băng, gây ra một cảnh tượng căng thẳng tại sân bay. Rất may, không có thương vong nào được ghi nhận sau sự cố.

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

