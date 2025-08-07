Thót tim khoảnh khắc máy bay trượt khỏi đường băng sau khi thực hiện hạ cánh khẩn cấp mà không mở hết được càng đáp

Một chiếc máy bay hạng nhẹ đã trượt khỏi đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp tại Sân bay Birmingham, Anh vào chiều ngày 6/8 giờ địa phương. Sau khi tiếp đất, máy bay đã trượt khỏi đường băng, gây ra một cảnh tượng căng thẳng tại sân bay. Rất may, không có thương vong nào được ghi nhận sau sự cố.
Video 2 giờ 3 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi