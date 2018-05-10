Bé gái bị xâm hại đến sinh con: Bác ruột thừa nhận cưỡng hiếp cháu 4 lần

Tin nóng 10/05/2018 14:32

"Khi tôi đang đi làm thuê, con gái lớn có gọi điện nói nghi M. có thai nên tôi tức tốc trở về. Về nhà, tôi thấy cháu nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi, tôi gượng hỏi cháu mới nói bị bác N. cưỡng ép quan hệ", người cha gạt nước mắt kể lại.

Liên quan đến vụ việc em N.T.M. (15 tuổi, ngụ xã Phụng Giáo, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) nghi bị bác ruột cưỡng hiếp đến sinh con gây chấn động dư luận, bố em M. cho biết anh trai mình đã thừa nhận hành vi đồi bại trên.

Bé gái bị xâm hại đến sinh con: Bác ruột thừa nhận cưỡng hiếp cháu 4 lần - Ảnh 1

Hiện tại, con của M. do sức khỏe yếu nên đã được các mạnh thường quân đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị, còn bé M. ở nhà cùng gia đình - Ảnh: Internet

Kể lại sự việc bằng giọng run sợ, M. cho biết: "Lần đầu tiên em đến nhà hàng xóm xem ti vi thì bị ông N. (bác ruột) kéo vào nhà sau đó tụt quần đưa lên giường rồi giở trò. Ông N. làm thế với em nhiều lần rồi, em không nhớ nữa, lần nào làm xong ông ấy cũng dọa giết em, nên em không dám nói với ai".

Anh Q. (bố cháu M.) vô cùng phẫn uất sau khi phát hiện sự việc. Anh cho biết, dù cháu M. không được khôn lanh như những đứa trẻ khác nhưng em vẫn có thể nhận thức rất rõ mọi chuyện. Từ ngày có thai rồi sinh con, M. trở nên lầm lì ít nói, hay khóc và sợ người lạ.

Bé gái bị xâm hại đến sinh con: Bác ruột thừa nhận cưỡng hiếp cháu 4 lần - Ảnh 2
Người cha vô cùng phẫn uất trước hành động trái luân thường đạo lý của anh trai - Ảnh: Internet

"Khi tôi đang đi làm thuê, con gái lớn có gọi điện nói nghi M. có thai nên tôi tức tốc trở về. Về nhà, tôi thấy cháu nhợt nhạt, xanh xao và mệt mỏi, tôi gượng hỏi cháu mới nói bị bác N. cưỡng ép quan hệ", ông Q. gạt nước mắt kể lại.

Sau đó, anh Q. đã xuống nhà gọi anh trai lên để hỏi cho ra lẽ. Bất ngờ là ông N. không hề chối mà thừa nhận việc đã cưỡng hiếp cháu gái. Chứng kiến cuộc nói chuyện này còn có ông Chuyên - Công an viên phụ trách ở xóm.

Bé gái bị xâm hại đến sinh con: Bác ruột thừa nhận cưỡng hiếp cháu 4 lần - Ảnh 3
Người bác ruột đã thừa nhận cưỡng hiếp cháu gái 4 lần, hiện đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn - Ảnh: Internet

Trao đổi với ĐSVN, ông Chuyên khẳng định: "Ông Q. gọi lên làm thủ tục giấy tờ về vấn đề ông này có quan hệ không thì ông N. nhận có quan hệ với cháu M. 3 lần ở nhà và một lần ngoài suối. Công an huyện đã xuống làm hiện trường rồi. Công an đã thụ lý hồ sơ. Ông N. đã cùng vợ bỏ đi khỏi địa phương sau đó khoảng nửa tháng". 

Ông Đỗ Xuân Sơn - Trưởng Công an huyện Ngọc Lặc cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ thông tin gia đình phản ánh. 

Công an huyện đã mời nạn nhân và người cha lên làm việc. Tại cơ quan công an, cháu M. khai đã bị bác ruột hiếp dâm nhiều lần.

Công an đã xuống gặp ông N. để xác minh nhưng đối tượng đã bỏ đi khỏi địa bàn, hiện vẫn chưa rõ tung tích. Mới đây, cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN đứa bé con của M. để phục vụ công tác điều tra.

Bé gái nghi bị bác ruột cưỡng hiếp đến sinh con, cha phẫn uất làm đơn tố cáo

Bé gái nghi bị bác ruột cưỡng hiếp đến sinh con, cha phẫn uất làm đơn tố cáo

Do ức chế và sợ hãi trong thời gian dài, bé gái có biểu hiện trầm cảm, luôn tỏ ra sợ hãi và thường xuyên ôm con nhỏ khóc.

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