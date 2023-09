Nhận tin báo, Công an huyện Tân Châu đã đến nhà bà L. lấy lời khai, chụp ảnh và tịch thu mẫu vật có liên quan (quần cháu M. bị dính máu), đồng thời mời ông Tr. về trụ sở công an để làm việc.

Ngày 19/4, cháu M. được đưa đến khám tại Trung tâm giám định y khoa tỉnh Tây Ninh, tuy nhiên gia đình vẫn chưa nắm được kết quả.

Bà L. bức xúc cho biết: "Sau khi có kết quả giám định y khoa, công an huyện có mời vợ chồng tôi lên ký giấy "bãi nại" vì chuyện này đơn giản, con gái tôi chưa thủng màn trinh, nên yêu cầu giảng hòa. Họ còn bảo chúng tôi về nhà ăn mừng vì con gái tôi không bị làm sao cả!".

Cha uất ức tự tử khi hay tin con bị hàng xóm xâm hại

Bà L. cho biết, từ khi xảy ra vụ việc, ông Tr. tỏ ra rất ung dung, thậm chí mỉa mai, đe dọa sẽ kiện ngược lại gia đình bà. Quá phẫn uất, chồng bà L. là ông N.H.C. (44 tuổi) đã dại dột uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Sau vài ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, ông C. đã qua cơn nguy kịch. Ông C. tâm sự: "Vợ chồng tôi chung sống với nhau hơn 10 năm nhưng không sinh được một mụn con, cũng may trời thương nên chúng tôi xin được một đứa con gái nuôi. Chúng tôi rất vui khi có nó. Khi hay tin con gái tôi bị ông Tr. xâm hại, tôi đau lòng lắm. Chỉ mong vụ việc sớm được đưa ra ánh sáng, trả công bằng lại cho con gái chúng tôi".

Quá phẫn uất vì sự việc của con gái, ông C. uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh: Dân Việt

Nhà vợ chồng ông C. có hoàn cảnh rất khó khăn. Cách đây 6 năm, hai vợ chồng rời thị trấn Gò Dầu lên Tân Châu thuê nhà ở. Hai ông bà đều không biết chữ, hàng ngày ông C. đi thu mua ve chai, còn bà L. do bị teo nhỏ hai chân, đi lại khó khăn nên ở nhà bán nước giải khát và chăm sóc cháu M. Nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn, không có tiền cho con đi học, phải ở nhà nên mới bị lão hàng xóm xâm hại, vợ chồng ông C. lại khóc nức nở vì đau lòng.

Trao đổi với Dân Việt, ông C. thều thào: "Vợ chồng chúng tôi không biết chữ nên chúng tôi không biết làm như thế nào. Họ bảo chúng tôi ký giấy, chúng tôi cũng không biết đó là giấy gì.

Tôi chỉ thắc mắc, tại sao họ không bắt giam ông Tr. mà lại thả về nhà. Rồi khi về thì suốt ngày ông Tr. lôi gia đình tôi ra chửi bới, liên tục đe dọa chúng tôi. Tôi tức lắm! Giờ, tôi chỉ trông chờ vào sự nghiêm minh của pháp luật".

Bà L. rất đau lòng trước hành động dại dột của chồng: "Trước đó anh ấy đã mua một ít thuốc để diệt cỏ quanh vườn nhà. Vì quá thương con gái, một phần vì liên tục bị người nhà ông Tr. chửi bới nên mới dẫn đến chuyện không hay".

Hiện tại ông C. đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.