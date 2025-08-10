Vì sao dưỡng da mỗi ngày nhưng mãi vẫn không đẹp lên?

Việc đầu tư tỉ mỉ vào quy trình chăm sóc da, từ làm sạch, dưỡng ẩm đến chống nắng, đôi khi vẫn không giúp làn da khỏe khoắn như kỳ vọng. Theo các chuyên gia đẹp, nguyên nhân thường bắt nguồn từ bên trong cơ thể và môi trường sống.

Sức khỏe đường ruột và làn da có mối liên hệ chặt chẽ qua "trục ruột - da". Trong ruột, hàng tỷ vi khuẩn tốt và xấu cùng tồn tại. Khi cân bằng bị phá vỡ (do ăn quá nhiều đường, thực phẩm chế biến, stress hay dùng kháng sinh), lớp bảo vệ ruột yếu đi, chất độc và vi khuẩn dễ "rò rỉ" vào máu, kích hoạt phản ứng viêm. Tình trạng viêm này có thể khiến da nổi mụn, đỏ, khô hoặc trầm trọng hơn các bệnh như chàm, vảy nến.

Stress và thiếu ngủ là hai yếu tố âm thầm nhưng tác động mạnh mẽ tới sức khỏe làn da. Khi bạn căng thẳng, cơ thể tăng sản xuất hormone cortisol. Thiếu ngủ làm chậm quá trình tái tạo tế bào da. Trong giấc ngủ sâu, cơ thể sửa chữa tổn thương do ánh nắng, ô nhiễm và stress ban ngày. Ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có thể khiến da xỉn màu, mất độ ẩm, giảm khả năng chống oxy hóa và phục hồi. Thiếu ngủ cũng làm tăng quầng thâm, sưng bọng mắt và khiến hàng rào bảo vệ da yếu đi, dễ kích ứng.

Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố môi trường

Stress oxy hóa khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu, dẫn đến mất nước qua biểu bì, da khô và nhạy cảm hơn. Nó cũng kích thích phản ứng viêm, làm bùng phát mụn, đỏ da, thậm chí thúc đẩy quá trình tăng sắc tố, khiến da xuất hiện nám và đốm nâu. Về lâu dài, tình trạng này phá vỡ collagen và elastin, gây lão hóa sớm và có thể làm tăng nguy cơ ung thư da.

Chăm sóc và dưỡng da sai cách cũng khiến da chăm mãi không đẹp lên

Đây cũng là một trong những vấn đề cốt lõi giải thích tại sao da mặt khó trắng. Một số sai lầm thường gặp bao gồm:

Không dùng kem chống nắng hoặc dùng không đủ lượng và không dặm lại theo chu kỳ 2 - 3 giờ/lần.

Ảnh minh họa: Internet

Không dùng kem dưỡng trắng hoặc dùng một cách ngẫu hứng, không thường xuyên, liên tục.

Lạm dụng tẩy da chết khiến da bị bào mòn da, để lộ lớp tế bào mỏng yếu rất dễ bắt nắng và gây nên tình trạng tăng sắc tố.

Không tẩy trang sau khi trang điểm hoặc dùng kem chống nắng. Điều này sẽ khiến các chất bẩn tồn ứ trong lỗ chân lông. Kết quả là làm giảm khả năng hấp thụ dưỡng chất của da, sinh mụn và khiến da bị tối màu đi trông thấy.