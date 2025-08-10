Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, 3 con giáp Thần Tài trở thành 'cứu tinh' sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', vận may bạo phát, Tài Lộc chất đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nhờ có Chính Ấn mà con giáp tuổi Sửu được nhiều người hỗ trợ trong ngày hôm nay để bạn tập trung vào những việc mà bản thân đang còn phải cố gắng hoàn thành. Có thể thấy mỗi người một tay giúp bạn xử lý mọi việc một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh nên kiêng cữ: Khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gả, khai trương, trổ cửa, tháo nước, đào kênh rạch.

Nhờ ngũ hành tương sinh tương trợ cho vận trình tình cảm của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Nếu có cơ hội thì đây là thời điểm phù hợp để đôi lứa ra mắt gia đình hai bên vì hứa hẹn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Con giáp tuổi Mão

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, tuổi Mão sẽ đón ngày mới với nhiều tin vui. Công việc khởi sắc theo chiều hướng vô cùng tích cực, vận trình sự nghiệp của con giáp này từ đó mà có những bước tiến triển không ngừng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, đó cũng là lý do khiến kẻ tiểu nhân tỏ ra ganh tị muốn hạ bệ con giáp này bất cứ khi nào có cơ hội. Tuổi Mão không thể không có lòng đề phòng trong thời điểm này. Luôn cẩn trọng với từng quyết định của bản thân là lời khuyên bản mệnh cần ghi nhớ.

Ngũ hành Mộc Thổ xung khắc ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản mệnh. Với lối sinh hoạt thất thường, thiếu lành mạnh, cơ thể con giáp này sẽ phải chịu hệ quả nặng nề. Không phải là lúc tuổi Mão cũng có thể chủ quan với sức khỏe, hãy thay đổi bản thân ngay khi còn kịp.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu có đầu óc thông minh và tỉnh táo sẵn sàng đối diện với những điều mới mẻ. Hôm nay, bạn sẽ tự tích lũy thêm cho mình nhiều kiến thức hữu ích để vận dụng trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có cái nhìn đổi mới về xu hướng thị trường, nhờ vậy mà bạn có thể trở thành người đi đầu một trào lưu nào đó, đem lại nguồn tiền dư dả cho bản thân. Nhiều người xung quanh không chỉ ngưỡng mộ mà còn sẵn sàng tin tưởng và đi theo bạn.

Thổ sinh Kim, quan hệ giữa bạn và người nhà cũng vô cùng hòa hợp. Người trẻ tuổi đừng ngại chia sẻ những suy nghĩ thực sự trong lòng mình với người nhà bởi họ cũng luôn lắng nghe bạn bằng một thái độ trân trọng và nghiêm túc nhất.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!