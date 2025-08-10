Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ

Tâm sự 10/08/2025 00:01

Cô ấy nghe theo anh ta đầu tư tiền bạc làm ăn, cuối cùng anh ta mượn nợ rồi ôm tiền chạy trốn. Cô ấy chạy trốn bọn cho vay nên bị tai nạn xe giữa đêm, hết cách đành phải tìm đến tôi cầu cứu.  

Sau một năm kết hôn, tôi và vợ quyết định ly hôn. Người muốn ly hôn là vợ tôi. Cô ấy nói đã không còn tình cảm với tôi, sống với nhau rất mệt mỏi. Tôi biết hai năm gần đây tôi không thường xuyên ở nhà, bỏ bê vợ cô đơn một mình. Nhưng cực chẳng đã, tôi cũng là vì muốn kiếm thêm tiền bạc chăm lo cho vợ con. Với một người đàn ông, quan trọng nhất là trách nhiệm cho vợ con cuộc sống đủ đầy.

Tôi không thể thay đổi được quyết định ly hôn của vợ. Sau một tháng giằng co thì chúng tôi ra tòa. Tôi nhường cho vợ quyền nuôi con, đồng thời ra đi tay trắng. Vì tôi nghĩ con chưa lớn thì cần mẹ chăm sóc. Tôi cũng không muốn vợ vừa cực khổ chăm con vừa phải ra ngoài vất vả kiếm tiền.

Sau một năm ly hôn vợ, tôi bất ngờ khi vợ cũ tìm đến mình vào lúc nửa đêm. Vừa nhìn thấy vợ cũ, tôi choáng váng bất ngờ. Cô ấy tóc tai rũ rượi, quần áo cũ kỹ rách nát, trên người của cô ấy còn có nhiều vết thương. Nói chung, tôi không hiểu vì sao vợ cũ lại thay đổi nhiều như vậy.

 

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau đó tôi mới biết vì sao vợ cũ lại có dáng vẻ tồi tệ thế này. Cô ấy kể từ khi ly hôn chồng, cô ấy qua lại với một người đàn ông. Cô ấy nghe theo anh ta đầu tư tiền bạc làm ăn, cuối cùng anh ta mượn nợ rồi ôm tiền chạy trốn. Cô ấy chạy trốn bọn cho vay nên bị tai nạn xe giữa đêm, hết cách đành phải tìm đến tôi cầu cứu.  

Tôi chết lặng khi biết bao nhiêu tài sản mình cực nhọc kiếm được cứ vậy mà mất sạch vì phút mê đắm sai trái của vợ. Giờ vợ cũ trắng tay còn nợ nần, không có khả năng nuôi hai con. Cô ấy muốn tôi nuôi con giúp, cô ấy sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền. Vợ cũ còn cam đoan sẽ không thể bọn cho vay đến làm phiền bố con tôi. cô ấy sẽ tự kiếm tiền để trả nợ. Không đợi tôi đồng ý hay từ chối, cô ấy ra về ngay lập tức.

Sáng hôm sau, tôi nghe tiếng chuông cửa thì thấy hai con ôm hành lý đứng nhìn tôi, còn vợ cũ thì chẳng thấy đâu. Tôi thở dài ôm lấy hai con rồi dẫn vào nhà. Tôi muốn trách vợ cũ sống sai trái rồi để chồng cũ và con cái gánh chịu. Nhưng nghĩ tới hai con sống chẳng dễ dàng gì, tôi cũng chẳng muốn nói nữa.

Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Cô ấy còn nói con gái tôi cũng đã 5 tuổi, tôi là đàn ông thì không nên tắm cho con nữa. Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ

Sau 1 năm ly hôn, vợ cũ bất ngờ tìm đến kèm theo một lời đề nghị bất ngờ

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, lại còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, lại còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người này đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người này đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Phim "Cẩm nguyệt như ca" vấp phải nhiều tranh cãi dù Thừa Lỗi nỗ lực diễn xuất

Sao quốc tế 5 giờ 53 phút trước
Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc

Khởi tố hai đối tượng xâm hại 2 bé gái bị sau bữa rượu ốc

Đời sống 6 giờ 11 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 10/8/2025, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Nóng: Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi hôi thối trên xe giường nằm

Đời sống 6 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 10/8/2025, số Trời đã định sẵn, 3 con giáp trúng số độc đắc đổi đời, vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', kiếm tiền dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Huỳnh Dịch lên tiếng bảo vệ con gái có ý định bước chân vào giới giải trí

Sao quốc tế 8 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Thông tin MỚI vụ 6 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 11 gãy đốt sống cổ

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Nóng: Ngô Thanh Vân sinh con đầu lòng ở tuổi 46, khoe con gái cực đáng yêu

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 9/8/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, hưởng Vinh Hoa Phú Quý, tình duyên rộng lối

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Vợ thường xuyên tắm cho con riêng của mình, nhưng khi vô tình chạm vào người, con bất giác run lên và bí mật khiến tôi lặng người

Choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, lại còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Choáng váng khi thấy vợ đang quỳ gối trước mặt chị osin, lại còn đưa 30 triệu để "bưng bít" bí mật gây choáng

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người này đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Nửa đêm liên hoan về, tôi bất ngờ khi thấy người này đang đứng trước mặt, bật đèn lên hốt hoảng khi biết danh tính

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Vợ cũ hối hả xách đồ ăn vào viện, chồng lặng lẽ tìm hiểu thì đau lòng với cảnh tượng diễn ra trước mắt

Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Vợ mới cưới liên tục đòi ngủ chung với con riêng, anh chồng nghe lén thì 'chết sững' khi biết sự thật

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt

Phát hiện tôi ngoại tình, vợ lên kế hoạch trả thù khiến tôi tởn tới già, hễ nhìn thấy nhân tình là tái mặt