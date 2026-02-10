Trong ngày ông Công ông Táo, vận trình ngày mới của người tuổi Dần khá suôn sẻ, tiền bạc có phần dư dôi nhờ Chính Tài trợ mệnh. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài. Dù công việc khá vất vả, chiếm thêm thời gian nên bạn sẽ thấy mệt mỏi, song tiền bạc thu về hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Với người kinh doanh, con giáp này nếu đang có ý định tìm hiểu hạng mục đầu tư nào đó thì hãy chớp lấy thời cơ tốt đẹp trong hôm nay. Đương nhiên vẫn nên chọn lĩnh vực bản mệnh hiểu rõ nhất và có khả năng nhất bởi đó mới là việc làm mình hứng thú và không phải chịu những rủi ro không đáng có.

Mộc khắc Thổ khiến chuyện tình cảm riêng tư trong ngày gặp nhiều rắc rối. Bản mệnh và người ấy bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, chỉ vì một vài tác động bên ngoài cũng có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người.

Con giáp tuổi Tý

Trong ngày ông Công ông Táo, Chính Quan trợ vận nên công việc của tuổi Tý tốt hơn hẳn. Hôm nay bạn sẽ hoàn thành nốt những việc còn tồn đọng để có thời gian dành cho việc riêng. Nhiều người sẽ nhận được kết quả tốt liên quan đến thi cử, học hành, xin việc, thăng chức hoặc chế độ.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của Tý trong ngày thứ 3 này có dấu hiệu khả quan. Con giáp này có thời gian để làm thêm việc này việc kia kiếm thêm thu nhập. Bạn chịu thương chịu khó hơn người, năng nhặt thì chặt bị, trời không phụ lòng những người biết nỗ lực vì tương lai.

Vận tình cảm ở mức bình ổn khi Thủy - Thủy tương hòa. Đừng nghĩ rằng cứ yêu thì sẽ hiểu hết được mọi điều của đối phương, đôi khi bạn cần lắng nghe người ấy nhiều hơn. Những người nào đang tính đến chuyện cưới xin thì cứ hỏi ý kiến bạn bè và cha mẹ, đừng vội vàng.

Con giáp tuổi Thìn

Trong ngày ông Công ông Táo, người tuổi Thìn nỗ lực rất nhiều và thêm sự hỗ trợ của Chính Ấn mà có được chút thành quả. Bạn toàn tâm toàn ý vào công việc, hiệu suất làm việc tăng cao đáng kể và nhận được những lời khen ngợi xứng đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh nên mọi việc diễn ra ổn định, sức khỏe cũng tốt hơn trước rất nhiều nhưng khá đơn điệu, nhàm chán. Dường như cuộc sống của bạn chưa có cơ hội khám phá những điều mới mẻ, hãy sớm lên kế hoạch cho những dự định như thế.

Các vấn đề tài chính và đầu tư sẽ là những mối bận tâm lớn nhất. Nếu bạn cảm thấy không thể kiểm soát được dòng tiền của mình, hãy đầu tư cho bản thân một khoá học hay tìm đến lời khuyên từ một chuyên gia hoặc có nhiều kinh nghiệm về tài chính.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!