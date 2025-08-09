Giới chức Hy Lạp cho biết hai du khách Việt Nam tử vong ở biển Sarakiniko hôm 8/8 trong bối cảnh gió mạnh, nhiều tàu chở khách du lịch phải dừng hoạt động.

Theo thông tin từ VnExpress, dẫn tin từ France24, ngày 8/8, phát ngôn viên của cảnh sát biển Hy Lạp cho biết một người đàn ông và một phụ nữ đã thiệt mạng tại bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos thuộc quần đảo Cyclades, nam biển Aegea. Cả hai được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và được xác định là người Việt Nam. Họ được đưa đến trung tâm y tế địa phương nhưng không qua khỏi.

Theo đại diện cảnh sát biển, cả hai là du khách trên một tàu du lịch. Người phụ nữ rơi xuống nước và có vẻ người đàn ông đã cố gắng cứu người phụ nữ. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh gió giật mạnh gây cháy rừng và làm gián đoạn dịch vụ phà trên khắp Hy Lạp, ảnh hưởng hàng nghìn du khách.

Cảnh sát biển cho biết hầu hết các phà không thể khởi hành đúng lịch trình từ Piraeus và các cảng khác ở Athens - đặc biệt các tuyến đến đảo Cyclades hoặc Dodecanese. Một số chuyến phà đã bị hủy trong khi những chuyến khác bị hoãn. Bộ bảo vệ dân sự cho biết gió giật có thể đạt tốc độ 88 km/h, đặc biệt ở khu vực nam Aegea và biển Crete.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos - Ảnh: Greeka

Theo thông tin từ báo Công luận, dẫn tin từ trang tin GreekReporter, đám cháy này đã buộc hàng trăm người phải sơ tán, với 190 lính cứu hỏa, 44 xe chữa cháy, 11 máy bay và nhiều tình nguyện viên được huy động để kiểm soát tình hình.

Tại khu vực Ancient Olympia, thuộc phía tây Peloponnese – nơi diễn ra Thế vận hội đầu tiên, ngọn lửa lớn đã thiêu rụi rừng và các vườn ô liu. Một đám cháy khác cũng bùng phát trên đảo du lịch Kefalonia, phá hủy rừng và đất nông nghiệp, theo trang tin Devdiscourse.

Hy Lạp và các quốc gia Địa Trung Hải khác được các nhà khoa học gọi là điểm nóng cháy rừng do mùa hè nóng và khô. Các vụ cháy đã trở nên tàn khốc hơn trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu, khiến các nhà chức trách kêu gọi một cách tiếp cận mới.

Hiện tại, miền nam nước Pháp cũng đang đối mặt với vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, dù các đám cháy đã được kiểm soát nhưng chưa hoàn toàn dập tắt.

