Khoảng 1 giờ sáng 7/5, tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Danh tính các nạn nhân gồm chị Triệu Thị Phương (35 tuổi), cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi) và cháu Triệu Thị Uyên (2 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn bà Lý Thị Dâm (86 tuổi) chết trên đường đi cấp cứu.

Nhận tin báo về vụ án mạng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng huy động tổng lực khẩn trương truy tìm hung thủ.