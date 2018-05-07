Hiếp dâm người phụ nữ bất thành, "yêu râu xanh" chém chết 4 người rồi phóng hỏa đốt nhà.

Khoảng 1 giờ sáng 7/5, tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người tử vong. Danh tính các nạn nhân gồm chị Triệu Thị Phương (35 tuổi), cháu Triệu Văn Tiến (6 tuổi) và cháu Triệu Thị Uyên (2 tuổi) tử vong tại chỗ. Còn bà Lý Thị Dâm (86 tuổi) chết trên đường đi cấp cứu. Nhận tin báo về vụ án mạng, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ gồm Phòng cảnh sát hình sự, Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng huy động tổng lực khẩn trương truy tìm hung thủ.

Hơn 2 tiếng sau, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh (31 tuổi, ngụ tại xóm Nà Phạc). Đối tượng Lý Đình Khánh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân Tại cơ quan điều tra, Lý Đình Khánh khai nhận: Chiều ngày 6/5, Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Phương làm nhà. Sau khi ăn cơm tối về đi xe máy qua nhà chị Phương, hắn dừng lại vào nhà định hiếp dâm chị Phương thì bị chị chống cự quyết liệt và chạy thoát ra ngoài.

Bức xúc, Khánh vào bếp lấy một con dao bầu rồi đuổi theo. Chị Phương chạy đến nhà em dâu Triệu Thị Coi để cầu cứu. Khi chị Coi ra mở cửa, Khánh đuổi kịp và chém chết chị Phương ngay cửa nhà, còn chị Coi may mắn chạy thoát được. Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Công an nhân dân Khánh đuổi theo chị Coi nhưng không được liền quay lại nhà, chém tử vong 2 cháu bé con chị Coi và chém bà Lý Thị Dâm gục tại chỗ. Gây án xong, Khánh quay lại nhà của chị Phương để tìm hai con chị Phương là cháu Triệu Thị Kim Ngân (10 tuổi) và Triệu Thị Kim Nga (5 tuổi) để giết nhằm bịt đầu mối, nhưng hai cháu đã kịp chạy trốn thoát. Khánh liền phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà rồi bỏ trốn. Sau khi chém chết 4 người, Lý Đình Khánh phóng hỏa đốt nhà - Ảnh: Internet Đại tá Nguyễn văn Hồng - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nông Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã xuống hiện trường chỉ đạo công cuộc truy bắt thủ phạm, bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ổn định tình hình địa phương. Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Văn Hồng đã hỗ trợ đại diện gia đình 4 nạn nhân 10 triệu đồng để lo hậu sự. Vụ án đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ chém chết 4 người vì hiếp dâm bất thành: Tiết lộ lý lịch bất hảo của hung thủ Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đối tượng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em, bị xử phạt 3 năm tù.

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