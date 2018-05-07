Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đối tượng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em, bị xử phạt 3 năm tù.

Liên quan đến vụ việc hiếp dâm bất thành, "yêu râu xanh" cầm dao chém 4 người tử vong rồi phóng hỏa đốt nhà khiến dư luận phẫn nộ, chiều nay (7/5), Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, nghi phạm tên Lý Đình Khánh (31 tuổi) sống cùng xóm với nạn nhân và đã bị bắt sau 2 tiếng lẩn trốn.

Đại tá Hồng thông tin thêm, Lý Đình Khánh có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em, bị xử phạt 3 năm tù, đã hết hạn tù từ năm 2014. Sáng hôm xảy ra vụ việc, đối tượng có ý định hiếp dâm người phụ nữ hàng xóm nhưng nạn nhân bỏ chạy. Khi đến cửa nhà người thân kêu cứu, nạn nhân bị Khánh chém tử vong. Nghe tiếng động, người thân của cô gái chạy ra xem cũng bị hung thủ đoạt mạng. Ba nạn nhân gồm 1 cụ già và 2 trẻ em.

Sau khi chém chết cả nhà 4 người, Lý Đình Khánh phóng hỏa đốt nhà - Ảnh: Facebook

Sau khi bị bắt giữ, hung thủ đã được di lý về cơ quan điều tra công an tỉnh để làm rõ nguyên nhân.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 1 giờ sáng nay (7/5), Lý Đình Khánh (ngụ xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng) sau khi đi xây nhà cho họ hàng về đã nảy sinh ý định hiếp dâm chị Triệu Thị Phương (34 tuổi, ngụ cùng địa phương) nhưng nạn nhân chống cự quyết liệt rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi chạy thoát thân, chị Phương sang nhà em chồng ở gần đó kêu cứu. Lúc này, Khánh cầm dao đuổi theo và chém cô gái tử vong khi nạn nhân vừa chạy tới cửa nhà.

Nghe tiếng động, 3 người thân của chị Phương ra ngoài xem cũng bị hung thủ chém trọng thương, trong đó có hai cháu bé. Gây án xong, hung thủ thiêu rụi ngôi nhà. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Lao Động

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