Nữ giáo viên về hưu bị người tình dùng búa đánh chết: Tiết lộ mối quan hệ phức tạp

Tin nóng 07/05/2018 14:32

Không xin được tiền, Trần Văn Sơn ra tay sát hại người tình là nữ giáo viên về hưu rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Khoảng 22 giờ ngày 3/5, tại tiểu khu Tiền Tiến (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), bà Bùi Thị L. (54 tuổi) bị người tình dùng búa đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Nghi phạm được xác định là Trần Văn Sơn (60 tuổi, trú tiểu khu 64, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu). Tối hôm đó, Sơn đến nhà bà L. xin tiền nhưng không được nên hai bên xảy ra xô xát. 

Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người hiếp dâm rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

Tuy nhiên sau khi uống xong, Sơn thấy đau đầu, khó thở nên gọi điện cho bạn mình đến đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (Mộc Châu - Sơn La). Sau thời gian điều trị, Sơn đã qua cơn nguy kịch.

Nữ giáo viên về hưu bị người tình dùng búa đánh chết: Tiết lộ mối quan hệ phức tạp - Ảnh 1
Không xin được tiền, Trần Văn Sơn ra tay sát hại người tình là nữ giáo viên về hưu - Ảnh minh họa: Internet

Ông Đào Xuân Tư - Trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu cho biết, trước khi xảy ra vụ án, Sơn và bà L. có quan hệ tình cảm khoảng hơn 1 năm nay.

Bà L. đã có một đời chồng và một người con trai sinh năm 1993. Trước đó nạn nhân từng là giáo viên mầm non nhưng đã nghỉ hưu từ 9/2017. Thời điểm xảy ra vụ án, con trai bà L. đang đi làm ở Hà Nội.

Ông Tư cũng cho biết, nghi phạm Sơn từng ly hôn với hai người vợ chính thức. Đối tượng này cũng có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ khác. Ở địa phương, Sơn chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong danh sách nghi nghiện hay theo dõi của công an sở tại. Đối tượng này không có công việc ổn định, chủ yếu làm thợ xây hoặc ai thuê gì làm đấy.

Bước đầu, Công an tỉnh Sơn La xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Sơn biết bà L. có tiền lương hưu nên đã hỏi xin để vào miền Nam thăm người thân. Tuy nhiên bà L. không chịu nên Sơn bức xúc sát hại người tình. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được chiếc búa còn dính máu.

Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu vực và chính quyền địa phương vô cùng bất ngờ. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nguyên nhân vụ nữ giáo viên về hưu bị người tình dùng búa đánh chết

Nguyên nhân vụ nữ giáo viên về hưu bị người tình dùng búa đánh chết

Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người cướp của rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người tình giết người án mạng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào