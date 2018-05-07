Nghi phạm được xác định là Trần Văn Sơn (60 tuổi, trú tiểu khu 64, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu). Tối hôm đó, Sơn đến nhà bà L. xin tiền nhưng không được nên hai bên xảy ra xô xát.

Khoảng 22 giờ ngày 3/5, tại tiểu khu Tiền Tiến (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), bà Bùi Thị L. (54 tuổi) bị người tình dùng búa đánh vào đầu dẫn đến tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án.

Tuy nhiên sau khi uống xong, Sơn thấy đau đầu, khó thở nên gọi điện cho bạn mình đến đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (Mộc Châu - Sơn La). Sau thời gian điều trị, Sơn đã qua cơn nguy kịch.

Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người hiếp dâm rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

Không xin được tiền, Trần Văn Sơn ra tay sát hại người tình là nữ giáo viên về hưu - Ảnh minh họa: Internet

Ông Đào Xuân Tư - Trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu cho biết, trước khi xảy ra vụ án, Sơn và bà L. có quan hệ tình cảm khoảng hơn 1 năm nay.

Bà L. đã có một đời chồng và một người con trai sinh năm 1993. Trước đó nạn nhân từng là giáo viên mầm non nhưng đã nghỉ hưu từ 9/2017. Thời điểm xảy ra vụ án, con trai bà L. đang đi làm ở Hà Nội.

Ông Tư cũng cho biết, nghi phạm Sơn từng ly hôn với hai người vợ chính thức. Đối tượng này cũng có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ khác. Ở địa phương, Sơn chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong danh sách nghi nghiện hay theo dõi của công an sở tại. Đối tượng này không có công việc ổn định, chủ yếu làm thợ xây hoặc ai thuê gì làm đấy.

Bước đầu, Công an tỉnh Sơn La xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do Sơn biết bà L. có tiền lương hưu nên đã hỏi xin để vào miền Nam thăm người thân. Tuy nhiên bà L. không chịu nên Sơn bức xúc sát hại người tình. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được chiếc búa còn dính máu.

Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu vực và chính quyền địa phương vô cùng bất ngờ. Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.