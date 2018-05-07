Anh Nguyễn Quốc S. (quê Nghệ An) bị một lao động Việt khác đâm chết tại Đài Loan do mâu thuẫn trong lúc nhậu khiến người nhà vô cùng suy sụp.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Kiên - Trưởng Công an xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) cho biết, cơ quan chức năng nhận được thông báo một công dân thuộc địa phương bị đâm chết khi đi lao động tại Đài Loan. Nạn nhân là anh Nguyễn Quốc S. (23 tuổi, trú ở thôn 10, xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn).

Anh S. bị một lao động Việt khác đâm chết tại Đài Loan do mâu thuẫn trong lúc nhậu - Ảnh: Infonet

Theo một số đồng nghiệp, bạn bè của nạn nhân ở Đài Loan cho biết, vào ngày 29/4, anh S. và một số công nhân ở kí túc xá công ty sang phòng trọ của nhóm công nhân khác (cùng là người Việt Nam) tổ chức nấu nướng và ăn uống.

Trong lúc nhậu do lời qua tiếng lại, anh S. xảy ra mâu thuẫn với một công nhân khác (chưa rõ danh tính) quê ở Nam Định. Xô xát lên đến đỉnh điểm, người này dùng dao gọt hoa quả đâm vào người anh S.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay lập tức tại Bệnh viện Nam Đầu (Đài Loan) nhưng anh S. đã tử vong do mất máu quá nhiều.

Nhận tin báo, phía Cảnh sát ở Đài Loan đã vào cuộc để khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc. Thi thể nạn nhân hiện đang được bảo quản ở nhà xác Bệnh viện Nam Đầu.

Theo một số người thân, anh S. mới sang Đài Loan làm việc được khoảng một năm nay, số tiền gửi về quê cho mẹ vẫn chưa đủ trả nợ chi phí đi xuất khẩu lao động. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân cũng rất khó khăn, người mẹ đã suy sụp hoàn toàn khi nhận tin con qua đời ở nơi xứ người.

Hiện, người nhà anh S đang làm các thủ tục để sang Đài Loan làm việc với cơ quan chức năng, giải quyết vụ việc.

Phía Cộng đồng người Việt Nam ở Đài Loan cũng đang kêu gọi các thành viên đóng góp kinh phí, hỗ trợ gia đình đưa thi thể nạn nhân về quê nhà, tổ chức mai táng theo phong tục của địa phương.

Nguyên nhân vụ nữ giáo viên về hưu bị người tình dùng búa đánh chết Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người cướp của rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lao-dong-viet-bi-dam-chet-o-dai-loan-lam-chua-du-tien-tra-no-281683.html