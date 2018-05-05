Nguyên nhân vụ nữ giáo viên về hưu bị người tình dùng búa đánh chết

Tin nóng 05/05/2018 17:04

Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người cướp của rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

Hôm nay (5/5), ông Đào Xuân Tư - Trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu (Sơn La) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 3/5, tại nhà bà Bùi Thị L. (trú tại tiểu khu 64, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La). Đối tượng Trần Văn Sơn đến nhà bà L. xin tiền nhưng không được nên hai bên xảy ra xô xát. 

Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người cướp của rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

Tuy nhiên sau khi uống xong, Sơn thấy đau đầu, khó thở nên gọi điện cho bạn mình đến đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (Mộc Châu - Sơn La). Sau thời gian điều trị, Sơn đã qua cơn nguy kịch.

Theo hàng xóm, Trần Văn Sơn và bà L. có quan hệ tình cảm với nhau được hơn 1 năm nay. Bà L. từng là giáo viên mầm non, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2017. Còn Sơn là người sống lang bạt, làm nghề tự do. Gần đây, mọi người thấy Sơn làm thợ xây quanh thị trấn để kiếm sống.

Nguyên nhân vụ nữ giáo viên về hưu bị người tình dùng búa đánh chết - Ảnh 1
Hàng xóm xung quanh nhà tập trung rất đông để theo dõi vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Một người dân trú tại tiểu khu Tiền Tiến thông tin, bà L. và Sơn có quan hệ tình cảm và đã chung sống như vợ chồng được một thời gian dài. Trước đây, Sơn cũng đã có mấy đời vợ.

Khoảng 9 giờ sáng nay, người thân và bạn bè đã tổ chức hỏa táng cho bà B.T.L. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Nam thanh niên giết mẹ và bà nội: Nước mắt ngày đại tang trong gia đình nghèo

Nam thanh niên giết mẹ và bà nội: Nước mắt ngày đại tang trong gia đình nghèo

Không ai nhắc đến nỗi đau quá lớn, một mình Sáng ngồi thẫn thờ, nhìn mãi di ảnh bà và mẹ. Em còn đợi anh trai về để hai anh em còn có thể nương vào nhau sau cú sốc quá lớn này. Chỉ trong một ngày, 3 anh em mất đi cả bà, cả mẹ. Hung thủ không ai khác lại chính là người anh hai bị bệnh tâm thần.

Xem thêm
Từ khóa:   giết người giết người rồi tự tử uống thuốc diệt cỏ tự tử tự tử bất thành

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào