Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người cướp của rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

Hôm nay (5/5), ông Đào Xuân Tư - Trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu (Sơn La) cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào lúc 22 giờ ngày 3/5, tại nhà bà Bùi Thị L. (trú tại tiểu khu 64, thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La). Đối tượng Trần Văn Sơn đến nhà bà L. xin tiền nhưng không được nên hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc nóng giận, Sơn dùng búa đập vào gáy bên trái đầu khiến bà L. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Sơn đã dựng hiện trường giả giống như vụ giết người cướp của rồi uống thuốc diệt cỏ định tự tử.

Tuy nhiên sau khi uống xong, Sơn thấy đau đầu, khó thở nên gọi điện cho bạn mình đến đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên (Mộc Châu - Sơn La). Sau thời gian điều trị, Sơn đã qua cơn nguy kịch.

Theo hàng xóm, Trần Văn Sơn và bà L. có quan hệ tình cảm với nhau được hơn 1 năm nay. Bà L. từng là giáo viên mầm non, đã nghỉ hưu từ tháng 9/2017. Còn Sơn là người sống lang bạt, làm nghề tự do. Gần đây, mọi người thấy Sơn làm thợ xây quanh thị trấn để kiếm sống.

Hàng xóm xung quanh nhà tập trung rất đông để theo dõi vụ việc - Ảnh minh họa: Internet

Một người dân trú tại tiểu khu Tiền Tiến thông tin, bà L. và Sơn có quan hệ tình cảm và đã chung sống như vợ chồng được một thời gian dài. Trước đây, Sơn cũng đã có mấy đời vợ.

Khoảng 9 giờ sáng nay, người thân và bạn bè đã tổ chức hỏa táng cho bà B.T.L. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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