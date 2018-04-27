Chân dung và lời khai rợn người của đối tượng giết nam sinh viên, vứt xác tại bãi rác

Tin nóng 27/04/2018 16:05

Tại cơ quan công an, đối tượng Chử Tuấn Sơn đã thừa nhận sát hại dã man nam sinh viên rồi nhét xác vào bao tải phi tang.

Hôm nay (27/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liên (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Tuấn Sơn (49 tuổi, ngụ phường Phú Diễn) về tội Giết người và Cướp tài sản.

Sơn bị tình nghi đã sát hại anh Vũ Thanh Tuấn (trú tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là sinh viên năm thứ 4 trường đại học Công nghệ giao thông vận tải.

Chân dung và lời khai rợn người của đối tượng giết nam sinh viên, vứt xác tại bãi rác - Ảnh 1
Đối tượng Chử Tuấn Sơn - Ảnh: An ninh thủ đô

Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận bản thân làm nghề bán trà đá và có quen biết với nạn nhân. Trước đây, Sơn đã từng vay tiền của anh Tuấn, hiện đang cần tiền trả nợ nên Sơn gọi điện cho anh Tuấn mời tới nhà mình để mượn tiền.

Chiều ngày 9/4, anh Tuấn đi xe máy SH đến nhà Sơn. Tại đây, Sơn hỏi mượn 20 triệu đồng nhưng anh Tuấn không đồng ý nên hai bên xảy ra cự cãi. Nhân lúc anh Tuấn đang ngồi hút thuốc lào, Sơn lẻn ra sau cầm gạch đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Sau đó, anh Tuấn chạy ra ngoài kêu cứu liền bị Sơn đuổi theo, cầm gạch đánh liên tiếp đến khi tử vong.

Gây án xong, đối tượng dùng áo thun quấn đầu nạn nhân, lấy túi nilon buộc phía bên ngoài áo thun rồi khóa cửa đi ra ngoài.

Đến 19 giờ, Sơn lấy đi điện thoại và chạy xe SH của anh Tuấn đến gửi tại nhà xe Bệnh viện E (đường Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) rồi đi xe ôm về nhà. Trên đường đi, Sơn vứt điện thoại và chìa khóa xe SH của anh Tuấn rồi về bán trà đá như bình thường.

Đến 22 giờ 30 cùng ngày, Sơn về phòng, cho xác nạn nhân vào hai bao tải rồi chở đến mương nước ven đường Đỗ Xuân Hợp phi tang.

Sáng ngày 10/4, Sơn mang sợi dây chuyền cướp được của anh Tuấn đến hiệu vàng bán được hơn 4 triệu đồng, sau đó đối tượng bỏ trốn vào Bình Dương thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chân dung và lời khai rợn người của đối tượng giết nam sinh viên, vứt xác tại bãi rác - Ảnh 2
Vay tiền không được, Sơn đánh chết anh Tuấn rồi mang thi thể đi phi tang - Ảnh: Saostar

Sự việc được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng 24/4. Một người phụ nữ đang thu lượm vỏ chai ngoài bãi rác gần mương nước cuối đường Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1 thì tá hỏa phát hiện thi thể nên hô hoán mọi người đồng thời báo công an.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng lập tức có mặt tại hiện trường. Thi thể là nam giới, còn trẻ, nằm trong bao tải bị rách, lộ phần chân đùi đã phân hủy mạnh và bị cháy do người dân đốt rác. 

Một nhân chứng khác thông tin, khoảng 4 hôm trước họ đã phát hiện ra bao tải đó nằm ở bờ đầm cạnh bãi rác, bị phủ bèo tây lên nhưng do nặng quá không kéo lên được nên thôi.

Đến thời điểm bị phát hiện do thi thể đang phân hủy mạnh, bốc mùi kèm theo người dân đốt rác làm rách bao tải nên mới phát hiện được. Qua xác minh, thi thể này chính là anh Vũ Thanh Tuấn, được gia đình báo mất tích đã nhiều ngày.

Chân dung và lời khai rợn người của đối tượng giết nam sinh viên, vứt xác tại bãi rác - Ảnh 3
Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Ông Trần Xuân Nghĩa, Tổ trưởng dân phố 15, phường Cầu Diễn (Nam Từ Liêm) cho biết, Sơn có hai con đã lớn, tuy nhiên do thói trăng hoa và thường xuyên đánh đập vợ nên cả hai đã ly thân nhiều năm. Ở địa phương cũng rất ít người giao du với Sơn vì không thích tính tình của đối tượng.

Trước đây Sơn từng là công nhân, do trộm cắp đồ của công trường xây dựng nên bị đuổi việc. Thừa hưởng từ bố mẹ căn nhà 2 tầng với 7 phòng trọ nhưng Sơn không chí thú làm ăn, chỉ ăn chơi lêu lổng. Khu trọ của Sơn thường xuyên bị mất cắp nên cũng không ai dám thuê.

Bên cạnh đó, ông Nghĩa cũng cho hay đối tượng Sơn từng bị án treo về tội trộm cắp, phải chịu sự quản lý của công an địa phương. Cách thời điểm bị bắt chừng 4 ngày, công an khu vực đã tìm đến nhà Sơn nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Chân dung và lời khai rợn người của đối tượng giết nam sinh viên, vứt xác tại bãi rác - Ảnh 4
Căn nhà của đối tượng Sơn - Ảnh: Internet
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