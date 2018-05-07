Do hiếp dâm không thành một cô gái trẻ, nam thanh niên đã vung dao sát hại cả nhà 4 người vô cùng dã man.

Chiều nay (7/5), ông Lò Văn Phòng - Chủ tịch UBND xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 4 người trong hai gia đình tử vong.

Cụ thể, khoảng 1 giờ cùng ngày, một nam thanh niên người địa phương sau khi đi xây nhà cho người thân về đã nảy sinh ý định hiếp dâm một cô gái trẻ. Nạn nhân đã chống cự rất quyết liệt và bỏ chạy.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng - Ảnh: Saostar

Ngay sau khi chạy thoát thân, cô gái sang nhà người thân gần đó kêu cứu. Lúc này, nam thanh niên kia đã cầm dao đuổi theo và chém cô gái tử vong khi nạn nhân vừa chạy tới cửa nhà.

Nghe tiếng động, 3 người thân của nạn nhân ra ngoài xem cũng bị hung thủ chém trọng thương, trong đó có hai cháu bé. Cả 3 nạn nhân cũng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Đại diện UBND huyện Thạch An đã xác nhận thông tin trên và cho biết, sau khi chém 4 người trong gia đình trên tử vong, đối tượng đã phóng hỏa đốt nhà.

Hiện tại, lực lượng chức năng huyện Thạch An và Công an tỉnh Cao Bằng đã xuống hiện trường khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ án. Qua điều tra ban đầu, nghi phạm là người địa phương.

Sau khi chém chết cả nhà 4 người, đối tượng phóng hỏa đốt nhà - Ảnh: Facebook

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