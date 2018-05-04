Trước khi ly hôn, người đàn ông dùng dao định rạch mặt vợ nhưng không ngờ lại trúng thái dương.

Chiều nay (4/5), ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) xác nhận trên địa bàn xảy ra sự việc một người phụ nữ bị chồng hành hung.

Theo đó, nạn nhân và thủ phạm là vợ chồng. Cả hai đang chuẩn bị làm các thủ tục ly hôn. Trưa nay, bỗng dưng người chồng nảy sinh ý định dùng dao rạch mặt để vợ xấu đi trước khi ly hôn.

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, vết đâm lại trúng vào phần thái dương khiến nạn nhân chảy nhiều máu. Sau khi gây án, người chồng đã đến cơ quan chức năng đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ông Đông cho biết thêm, nhận được tin báo của người dân vào khoảng 11 giờ, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay lập tức để giải quyết vụ việc.

Hiện nạn nhân đã được đưa đi cơ sở y tế để khâu lại vết thương.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, vụ việc đã khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bức xúc.

"Là đàn ông, không ai cư xử hèn như vậy. Lúc có thì không biết trân trọng, mất đi rồi lại muốn phá nát mặt người ta, may là sắp ly hôn chứ sống với người chồng vũ phu như thế này, có ngày cũng bị đâm chết", B.K bức xúc.

"Chuẩn bị ly hôn mà còn muốn rạch nát mặt, đúng là quá ác độc. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ xử phạt thật nặng người đàn ông này để làm gương cho xã hội", M.V bình luận.

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