Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người vợ bị chồng lôi cổ, chửi bới ngay giữa chợ khiến cư dân mạng xôn xao. Sự thật đàng sau câu chuyện này là gì?

Theo người chia sẻ đoạn clip trên, sự việc xảy ra tại một khu chợ thuộc huyện Long Hồ (Vĩnh Long) vào ngày 21/4 vừa qua. Liên quan đến sự việc, Trung tá Nguyễn Văn Gọn, Trưởng Công an xã Phú Quới (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) cho biết hai người trong đoạn clip là anh Nguyễn Hoàng Duy và vợ. Hôm đó sau một hồi nói chuyện, anh Duy có kéo vợ đến chốt bảo vệ chợ Phước Yên. Lúc này, hai người bạn của vợ anh Duy đến can ngăn nhưng bị đánh nên bỏ đi. Vì người vợ có tiền sử hạ canxi nên mới ngất xỉu.

Hình ảnh được cho là người chồng lôi cổ vợ trên phố thực chất là do cổ áo sơ mi bị xoắn lại - Ảnh: Internet Sau đó, các đối tượng liên quan đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, chị Th. (vợ của anh Duy) cho biết ngày xảy ra sự việc anh không hề đánh chị mà chỉ lôi cổ áo sơ mi kéo đi. Vì chị bị tụt canxi nên ngất đi chứ không phải bị đánh ngất và cũng không bị chảy máu. Chị còn kể thêm, thời gian gần đây vợ chồng xảy ra bất hòa nên chị dọn ra ở riêng. Ban ngày chị đi làm công nhân, còn ban đêm đi phụ bán quán cà phê. Vì anh Duy có tính hay ghen tuông nên chị dọn ra khỏi nhà để anh hồi tâm chuyển ý và cũng để thử xem chồng có yêu thương mình thật lòng không.

Theo lời anh Duy thì vợ chồng anh đã sống với nhau hơn 10 năm và có hai người con. Hồi tháng 5/2017, vợ anh bắt đầu xài điện thoại cảm ứng. Nghe những người trong công ty nói rằng nhiều người sau khi xài điện thoại này vài tháng là bỏ chồng, nên anh ghen tuông, cãi nhau với vợ. Anh Duy vô cùng hối hận về hành vi của mình và gửi lời xin lỗi vợ, mong chị sẽ quay về với chồng con - Ảnh: Internet Sau đó, có một lần vợ anh xài điện thoại suốt đêm, anh đòi xem nhưng chị không cho nên đã tát vợ. “Cô ấy tức giận đã lấy dao rượt chém tôi nhưng tôi chạy được. Từ hôm đó, cô ấy dọn đồ ra ở nhà trọ cho đến nay, tui có đến khuyên về vài lần nhưng không được”, anh kể. Ngày xảy ra sự việc, sau khi uống rượu say anh đến quán cà phê tìm vợ để nói chuyện. Không làm chủ được bản thân nên anh đã có hành vi như trong đoạn clip. Tại cơ quan điều tra, anh Duy tỏ vẻ hối hận và xin chịu mọi hình phạt của pháp luật. Bên cạnh đó, anh cũng gửi lời xin lỗi đến vợ mình.

Phát hiện con rể ngoại tình rồi về đánh vợ, ông bố bình tĩnh nói với cô nhân tình: "Nếu cảm thấy hợp thì cứ tiến tới với nhau đi" Sau khi chứng kiến con gái nhiều lần bị chồng đánh đập và phát hiện con rể ngoại tình bên ngoài, ông bố đã bình tĩnh giải quyết sự việc và khuyên con gái không dính dáng đến chồng và cô bồ nhí này nữa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-danh-vo-roi-cot-day-vao-co-loi-di-giua-cho-su-that-bat-ngo-dang-sau-280644.html