Ra tay giết chết 4 người sau khi hiếp dâm bất thành, kẻ thủ ác còn quay lại đốt nhà nạn nhân nhằm phi tang.

Chiều nay (7/5), chỉ huy Công an huyện Thạch An cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng và các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc sát hại 4 người sau khi hiếp dâm bất thành.

Nghi phạm trong vụ án được xác định là Lý Đình Khánh (sinh năm 1987), trú cùng xã Quang Trọng với các nạn nhân.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 7/5, đối tượng Khánh sau khi làm nhà cho người thân về đã nảy sinh ý định hiếp dâm một cô gái tại địa phương. Tuy nhiên, nạn nhân đã kịp thời phát hiện và bỏ chạy.

Sau khi giết liên tiếp 4 người, Khánh còn quay lại đốt nhà nạn nhân nhằm phi tang - Ảnh: Internet

Lúc cô gái chạy tới nhà người thân kêu cứu thì Khánh cầm dao đuổi theo chém nạn nhân tử vong. Nghe tiếng động, mẹ chồng và hai cháu nhỏ (khoảng 9 và 10 tuổi) chạy ra xem thì cũng bị chém chết tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi giết chết 4 người, Khánh còn quay lại đốt nhà nạn nhân để phi tang. May mắn hai đứa trẻ bên trong đã chạy thoát.

Ngay trong sáng nay, nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt giữ và đưa đến hiện trường vụ việc. Được biết chồng cô gái hiện đang thụ án trong tù.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ chém chết 4 người vì hiếp dâm bất thành: Tiết lộ lý lịch bất hảo của hung thủ Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đối tượng có tiền án về tội Hiếp dâm trẻ em, bị xử phạt 3 năm tù.

