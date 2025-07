Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 30/6, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng An ninh chính trị nội bộ đã khởi tố vụ án Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước, để điều tra, làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp THPT xảy ra tại Hà Nội vào ngày 26/6.

Cụ thể, ảnh chụp một phần đề thi đã được đăng tải trên ứng dụng giải toán bằng trí tuệ nhân tạo (AI) khi chưa kết thúc thời gian làm bài. Thông tin này khiến thí sinh, phụ huynh bày tỏ băn khoăn, lo lắng về công tác bảo mật đề thi và tính nghiêm minh, nghiêm túc của kỳ thi.

Ngay sau đó, Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.