Sau vụ lộ đề Ngữ Văn và Toán, Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể'

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chia sẻ về lý do không huỷ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 dù trước đó đề Ngữ văn và Toán bị thí sinh phát tán ra ngoài trong giờ làm bài thi.
- Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước nghi vấn lộ đề thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023
- Đình chỉ thi 2 thí sinh, tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với cán bộ liên quan vụ làm lọt đề thi Toán - Văn
Theo thông tin từ VTC News, tại họp báo của Bộ GD&ĐT chiều 29/6, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, khẳng định việc thí sinh tuồn đề ra ngoài là cá biệt, hạn hữu. Các đơn vị đã kết luận là vi phạm quy chế thi và không làm ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi.
"Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể, không ảnh hưởng đến các thí sinh khác", ông nói.
Hiện 2 thí sinh này vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ thi theo quy định. Bộ Công an thống nhất tiếp tục điều tra thêm các đối tượng có liên quan và sẽ xử lý theo mức độ vi phạm sau khi kết thúc điều tra.
Đồng thời, các bên đang phối hợp để tiếp tục xác minh, làm rõ, đánh giá mức độ liên quan đến bảo mật đề thi và có biện pháp xử lý phù hợp sau khi kết thúc điều tra.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cán bộ coi thi cũng chỉ có những nhận biết ở mức độ về gian lận công nghệ cao", ông Chương nói.
Chia sẻ về giải pháp phòng chống gian lận, ông Chương nhận định, đây là vấn đề rất được quan tâm, Bộ GD&ĐT chỉ đạo qua nhiều văn bản, nhiều cuộc tập huấn. Việc này chúng ta đã biết, đã phòng và đã có dự báo nhưng với quy mô kỳ thi lớn như vậy, đâu đó vẫn có một vài thí sinh gian lận xảy ra.
Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, Bộ Công an xác định việc lọt đề thi Toán và Văn xuất phát từ thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái. Cụ thể, chiều 28/6, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết thông tin nói trên.
Theo đó, với đề thi Ngữ văn, một thí sinh ở Hội đồng thi tỉnh Cao Bằng đã dùng điện thoại iPhone 11 để chụp lại vào khoảng 7h50, rồi gửi đề cho người thân để nhờ giải bài giúp. Một lúc sau, hình ảnh đề Văn đã bị lan truyền trên các trang mạng xã hội. Bộ Công an tìm ra thí sinh này vào lúc 13h30.
Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, nói đã đình chỉ thi với thí sinh vi phạm, không cho tham gia các bài thi ngày mai.
Về thông tin lọt đề Toán, A03 đã xác định được thí sinh liên quan đến từ Hội đồng thi tỉnh Yên Bái. Em này cũng bị nghi dùng điện thoại chụp, gửi đề ra ngoài. Trong khi đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái - ông Vương Văn Bằng, cho biết trong buổi thi Toán, tỉnh này ghi nhận một thí sinh ở điểm thi trường THPT Hoàng Quốc Việt bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.
Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định hai sự cố nói trên không ảnh hưởng đến kỳ thi.
"Đây là hành vi sai phạm của các cá nhân, chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài gửi vào phòng thi", Bộ cho biết. Các cán bộ có liên quan đã bị đình chỉ nhiệm vụ coi thi. Nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ.