Sau vụ lộ đề Ngữ Văn và Toán, Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể'

Đời sống 29/06/2023 21:35

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT chia sẻ về lý do không huỷ kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 dù trước đó đề Ngữ văn và Toán bị thí sinh phát tán ra ngoài trong giờ làm bài thi.

Theo thông tin từ VTC News, tại họp báo của Bộ GD&ĐT chiều 29/6, PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, khẳng định việc thí sinh tuồn đề ra ngoài là cá biệt, hạn hữu. Các đơn vị đã kết luận là vi phạm quy chế thi và không làm ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi.

"Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT quốc gia không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể, không ảnh hưởng đến các thí sinh khác", ông nói.

Hiện 2 thí sinh này vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ thi theo quy định. Bộ Công an thống nhất tiếp tục điều tra thêm các đối tượng có liên quan và sẽ xử lý theo mức độ vi phạm sau khi kết thúc điều tra.

Sau vụ lộ đề Ngữ Văn và Toán, Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể' - Ảnh 1
PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT - Ảnh: VTC News

Đồng thời, các bên đang phối hợp để tiếp tục xác minh, làm rõ, đánh giá mức độ liên quan đến bảo mật đề thi và có biện pháp xử lý phù hợp sau khi kết thúc điều tra.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cán bộ coi thi cũng chỉ có những nhận biết ở mức độ về gian lận công nghệ cao", ông Chương nói. 

Chia sẻ về giải pháp phòng chống gian lận, ông Chương nhận định, đây là vấn đề rất được quan tâm, Bộ GD&ĐT chỉ đạo qua nhiều văn bản, nhiều cuộc tập huấn. Việc này chúng ta đã biết, đã phòng và đã có dự báo nhưng với quy mô kỳ thi lớn như vậy, đâu đó vẫn có một vài thí sinh gian lận xảy ra. 

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, Bộ Công an xác định việc lọt đề thi Toán và Văn xuất phát từ thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái. Cụ thể, chiều 28/6, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết thông tin nói trên.

Sau vụ lộ đề Ngữ Văn và Toán, Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể' - Ảnh 2
Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Văn, trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội - Ảnh: VnExpress

Theo đó, với đề thi Ngữ văn, một thí sinh ở Hội đồng thi tỉnh Cao Bằng đã dùng điện thoại iPhone 11 để chụp lại vào khoảng 7h50, rồi gửi đề cho người thân để nhờ giải bài giúp. Một lúc sau, hình ảnh đề Văn đã bị lan truyền trên các trang mạng xã hội. Bộ Công an tìm ra thí sinh này vào lúc 13h30.

Ông Vũ Văn Dương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng, nói đã đình chỉ thi với thí sinh vi phạm, không cho tham gia các bài thi ngày mai.

Sau vụ lộ đề Ngữ Văn và Toán, Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể' - Ảnh 3
Đề thi lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Về thông tin lọt đề Toán, A03 đã xác định được thí sinh liên quan đến từ Hội đồng thi tỉnh Yên Bái. Em này cũng bị nghi dùng điện thoại chụp, gửi đề ra ngoài. Trong khi đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái - ông Vương Văn Bằng, cho biết trong buổi thi Toán, tỉnh này ghi nhận một thí sinh ở điểm thi trường THPT Hoàng Quốc Việt bị đình chỉ vì mang điện thoại vào phòng thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định hai sự cố nói trên không ảnh hưởng đến kỳ thi.

Sau vụ lộ đề Ngữ Văn và Toán, Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể' - Ảnh 4
Hình ảnh đề thi môn Toán 2021 bị tuồn ra ngoài - Ảnh: Internet

"Đây là hành vi sai phạm của các cá nhân, chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài gửi vào phòng thi", Bộ cho biết. Các cán bộ có liên quan đã bị đình chỉ nhiệm vụ coi thi. Nhà chức trách đang tiếp tục làm rõ.

Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Nghi vấn lộ đề Ngữ Văn không ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023'

Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Nghi vấn lộ đề Ngữ Văn không ảnh hưởng đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023'

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh.

Xem thêm
Từ khóa:   làm lộ đề môn Toán lộ đề thi Văn tin nóng kỳ thi THPT quốc gia 2023

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Sự thật giấu kín đằng sau những tin nhắn bị ẩn trong danh sách chặn Zalo

Tâm sự Eva 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Trúng số độc đắc đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Lọ dung dịch bí mật trong áo của chồng và nỗi nghẹn ngào khi tìm ra lời giải thích

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Sự thật về người chồng hé lộ sau một lần nhận đơn hàng hộ từ shipper

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

BMW lao khỏi cầu và rơi xuống đất khiến 3 người tử vong, 1 người nguy kịch

Video 2 giờ 39 phút trước
Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Phản ứng của con dâu khi mẹ chồng ngỏ ý lấy lại vàng cưới trao cho con gái

Tâm sự Eva 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Sự thật đằng sau hành động của người bố chồng khi thấy con dâu nằm trên sofa

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ