Sau vụ lộ đề Ngữ Văn và Toán, Bộ GD&ĐT khẳng định: 'Không hủy kỳ thi vì sự việc chỉ ảnh hưởng tới một cá thể'

Hiện 2 thí sinh này vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ thi theo quy định. Bộ Công an thống nhất tiếp tục điều tra thêm các đối tượng có liên quan và sẽ xử lý theo mức độ vi phạm sau khi kết thúc điều tra.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Cán bộ coi thi cũng chỉ có những nhận biết ở mức độ về gian lận công nghệ cao", ông Chương nói.

Chia sẻ về giải pháp phòng chống gian lận, ông Chương nhận định, đây là vấn đề rất được quan tâm, Bộ GD&ĐT chỉ đạo qua nhiều văn bản, nhiều cuộc tập huấn. Việc này chúng ta đã biết, đã phòng và đã có dự báo nhưng với quy mô kỳ thi lớn như vậy, đâu đó vẫn có một vài thí sinh gian lận xảy ra.

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, Bộ Công an xác định việc lọt đề thi Toán và Văn xuất phát từ thí sinh ở Cao Bằng và Yên Bái. Cụ thể, chiều 28/6, đại diện Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an, cho biết thông tin nói trên.

Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Văn, trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội - Ảnh: VnExpress