Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước nghi vấn lộ đề thi Ngữ Văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Trước khi hết giờ làm bài thi môn văn thi tốt nghiệp THPT 2023, mạng xã hội bất ngờ lan truyền rầm rộ đề thi văn, nghi vấn được chụp trong phòng thi.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào sáng ngày 28/6, các thí sinh làm bài thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Cụ thể, đề thi môn ngữ văn năm nay yêu cầu thí sinh phân tích một đoạn trích trong tác phẩm Vợ nhặt (nhà văn Kim Lân). Phần nghị luận xã hội đặt vấn đề biết cân bằng cảm xúc trong cuộc sống.

Thí sinh bắt đầu làm bài thi môn Văn, trường THPT Nguyễn Trãi, Hà Nội - Ảnh: VNExpress

Tuy nhiên, trước khi hết giờ làm bài thi môn văn thi tốt nghiệp THPT 2023, trên mạng lan truyền đề thi văn, dường như được chụp trong phòng thi.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phản ánh về việc đề thi văn lan truyền trên mạng dù thời gian làm bài chưa quá 2/3 thời gian, một đại diện truyền thông Bộ này trực đường dây nóng cho biết đã nắm được thông tin.

"Sau khi nắm được thông tin trên, chúng tôi đã báo cho lãnh đạo Bộ và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03 - Bộ Công an) vào cuộc kiểm tra thông tin này. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin chính thức" - vị này nói.



Đề thi lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT 2023, khi nộp bài thi tự luận, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi (đối với bài thi tự luận), phiếu trả lời trắc nghiệm (đối với bài thi trắc nghiệm).

Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh có thể được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của buổi thi, phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp trước khi ra khỏi phòng thi.

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