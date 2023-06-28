Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi vào rừng kiếm củi: Tang thương bao trùm gia đình nghèo, con gái đầu bị bệnh tim ngất xỉu liên tục

Đời sống 28/06/2023 06:05

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ, người con gái đầu của vợ chồng anh L. và chị M. là cháu Đ.L.T.N. (14 tuổi) vừa phẫu thuật tim, khi biết tin buồn đã ngất xỉu liên tục.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, vào chiều ngày 27/6, rất đông người dân ở khu phố Hiệp Hà (thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh, Bình Định) đến chia buồn và tiễn đưa hai vợ chồng xấu số là Đoàn Văn L. (35 tuổi) và chị Đoàn Thị M. (33 tuổi, ở khu phố Hiệp Hà) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà nhỏ, người con gái đầu của vợ chồng anh L. và chị M. là cháu Đ.L.T.N. (14 tuổi) vừa phẫu thuật tim, khi biết tin buồn đã ngất xỉu liên tục nên phải đưa đi Trung tâm Y tế huyện Vân Canh cấp cứu, còn cháu Đ.L.C.H.M. (7 tuổi) dù còn nhỏ cũng rất buồn bã.

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi vào rừng kiếm củi: Tang thương bao trùm gia đình nghèo, con gái đầu bị bệnh tim ngất xỉu liên tục - Ảnh 1
Các hội đoàn thể, mạnh thường quân đến thắp hương chia buồn, động viên gia đình - Ảnh: Báo Dân Trí

Người nhà nạn nhân cho biết, sáng sớm ngày 26/6, không thấy cha mẹ nên hai chị em cháu N. qua nhà ông ngoại thông báo. Linh tính có chuyện chẳng lành, gia đình tổ chức vào rẫy keo đi tìm thì phát hiện hai vợ chồng anh L. đã tử vong do sét đánh từ chiều ngày 25/6.

"Mới sáng sớm hai cháu qua nói với tôi: bác ơi, sao ba mẹ cháu tối qua không về. Tự nhiên trong lòng tôi bồn chồn nên vào rừng keo tìm kiếm thì phát hiện hai vợ chồng đã tử vong", ông Lê Văn Mai, bác ruột 2 cháu bé xót xa kể lại.

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi vào rừng kiếm củi: Tang thương bao trùm gia đình nghèo, con gái đầu bị bệnh tim ngất xỉu liên tục - Ảnh 2
Cháu Đ.L.T.N. (14 tuổi) vừa phẫu thuật tim, khi biết tin buồn đã ngất xỉu liên tục - Ảnh: Báo Dân Trí

Theo bà con lối xóm, vợ chồng anh L. và chị M. dù nghèo khó nhưng rất chịu khó làm việc, ai thuê gì cũng không ngại khó ngại khổ gắng làm để lo cho các con, nay cả vợ lẫn chồng đều mất không biết rồi đây 2 cháu nhỏ sẽ sống ra sao.

Ông Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Vân Canh (huyện Vân Canh, Bình Định), cho hay gia đình anh L. và chị M. thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, có 2 con nhỏ, trong đó cháu lớn bị bệnh tim. Sau khi xảy ra sự việc thương tâm, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện, thị trấn đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình.

Theo thông tin từ VNExpress, trước đó, một sự việc xẩy ra tương tự vào khoảng 3h15 ngày 27/6, ngôi nhà bốc cháy sau tiếng sét đánh. Người dân phá cửa vào dập lửa, phát hiện vợ chồng chủ nhà là anh Dương Văn Đắc (48 tuổi) và chị Vũ Duy Phương (36 tuổi) tử vong ở tầng một. Đồ đạc trong nhà bị thiêu rụi, ba con nhỏ của họ ở tầng hai may mắn thoát nạn.

Hai vợ chồng bị sét đánh tử vong khi vào rừng kiếm củi: Tang thương bao trùm gia đình nghèo, con gái đầu bị bệnh tim ngất xỉu liên tục - Ảnh 3
Ngôi nhà bị sét đánh khiến hai người tử vong - Ảnh: VNExpress

 

Lực lượng chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm. Cơ quan, đoàn thể thành phố, phường Hà Lầm, một số trường học trên địa bàn ủng hộ số tiền hàng chục triệu đồng giúp người nhà và ba con nhỏ của vợ chồng nạn nhân khắc phục hậu quả.

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