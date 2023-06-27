Biết vợ nộp đơn ly hôn, chồng đánh vợ thủng cả thận, tụy, phổi, phải mang bên mình chiếc túi đựng phân suốt đời.

Theo thông tin từ VTC News, dẫn tin từ trang Sina, cô Tạ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã bị chồng bạo hành dã man hơn 10 lần sau khi kết hôn. Trong thời gian mang thai, cô đã nhiều lần đệ đơn ly hôn nhưng đều bị từ chối. Sau khi đến tòa án xin lệnh bảo vệ và đệ đơn ly hôn, cô bị chồng đánh một trận suýt chết. Người phụ nữ này cho biết, thời gian mới quen, cô cảm thấy chồng mình thân thiện với người khác, rất chu đáo và biết nấu ăn. Tuy thấy thi thoảng không thể kiểm soát được cảm xúc và chửi mắng người khác nhưng cô nghĩ điều đó không nghiêm trọng. Sau khi kết hôn, cô Tạ mới nhận rõ bộ mặt thật của chồng. Đặc biệt, từ khi có thai, cô bắt đầu bị bạo hành dã man.

Ngoài ra, cô Tạ đau đớn cho biết, bạo hành nặng thì khoảng 5 lần, nhẹ thì khoảng 15 - 16 lần. Cô Tạ nhiều lần bị chồng đánh đập tàn bạo - Ảnh: Sina Tháng 4 năm nay, dù đang mang thai nhưng vì không chịu nổi, cô vẫn quyết định đề nghị ly hôn thêm lần nữa. Chồng cô vẫn không đồng ý. Chỉ cần nghe thấy từ "ly hôn" là anh ta cực kỳ căng thẳng.

Trong cơn tuyệt vọng, cô Tạ đành phải nhờ một người bạn giúp chuẩn bị các giấy tờ liên quan để xin lệnh bảo vệ và đơn ly hôn. Xong xuôi, cô đích thân nộp cho tòa án. Khi biết chuyện, người chồng lôi vợ vào khách sạn rồi đánh đập tàn bạo. Đến khi cảm thấy mình sắp chết, cô Tạ được những người dân có thiện chí nhìn thấy và đưa đến bệnh viện. Những hình ảnh mà cô Tạ cung cấp cho thấy nhiều vết thương trên khắp cơ thể, bụng cô bị rạch bằng một dụng cụ cùn, vết thương kéo dài từ gần ngực đến rốn, thủng cả thận, tụy, phổi. Các cơ quan nội tạng khác và xương sườn bị thương ở các mức độ khác nhau, cộng với tá tràng bị nhiễm trùng. Bụng dưới bên phải của cô phải treo túi phân suốt đời. Theo thông tin từ Zing, dẫn từ trang The Paper, bạo lực gia đình vốn là vấn đề nhức nhối tại Trung Quốc. Tâm lý coi chuyện vợ bị chồng đánh là "việc riêng trong nhà", xu hướng đổ lỗi cho nạn nhân khiến thực trạng bạo lực gia đình gia tăng. Tháng 9/2020, Lạp Mẫu, vlogger người dân tộc Tạng ở châu tự trị Ngawa (tỉnh Tứ Xuyên) bị chồng thiêu sống ngay trên sóng livestream đã gây rúng động dư luận nước này. Nữ vlogger Lạp Mẫu đã qua đời do bị chồng thiêu sống lúc đang livestream - Ảnh: The Paper Trước đó 3 tháng, nữ vlogger đã ly hôn sau thời gian chịu bạo lực, lạm dụng từ chồng họ Tang. Cô một mình làm việc chăm chỉ để nuôi cha già và 2 đứa con nhỏ. Cái chết của Lạp Mẫu đã phơi bày nạn bạo lực gia đình đầy nhức nhối, nhanh chóng làm dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt. Tuy nhiên, cơn sốt cũng sớm dịu xuống. Số đông ngầm hiểu rằng những vụ việc tương tự sẽ tiếp tục xảy ra, lặp đi lặp lại.

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