Trên trang cá nhân, bạn thân của Lygia Fazio xác nhận: “Thật không may, chiến binh của chúng ta đã qua đời. Tôi sẽ sớm thông báo thời gian để mọi người đến vĩnh biệt cô ấy lần cuối. Thay mặt gia đình, cảm ơn sự ủng hộ của khán giả dành cho Lygia thời gian qua".

tHeo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 2/6, tờ New York Post đưa tin, người mẫu Lygia Fazio qua đời ở tuổi 40. Trước đó, cô phải nhập viện 3 tuần vì biến chứng nâng vòng 3.

Sự ra đi đột ngột của Lygia khiến nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: VietNamNet

Nhà báo Meiri Borges - bạn Lygia tiết lộ về nguyên nhân cái chết của nữ người mẫu. người mẫu Lygia Fazio luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, ước muốn xinh đẹp nhất trong mắt người khác. Do đó, nhiều lần Lygia tìm đến các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không may cô ấy gặp người không có tay nghề cao. Ban đầu, Meiri Borges nghĩ các chuyên gia đã sử dụng những chất hợp pháp và an toàn. Tuy nhiên, sau một thời gian, Lygia muốn sử dụng thuốc nhiều hơn và các bác sĩ không đồng ý. Vì vậy, cô ấy tìm đến cơ sở chui, silicone công nghiệp trộn với PMMA bắt đầu lan khắp cơ thể của Lygia gây ra nhiễm trùng.

Lygia lần đầu nâng vòng 3 vào năm 2013. Cô từng tiết lộ bạn trai không hài lòng với kết quả đạt được. Vài năm trước, Lygia trải qua ca phẫu thuật nâng mông thứ hai do một bác sĩ không có chuyên môn đảm nhiệm. Trong quá trình thực hiện, người này bơm chất làm đầy silicone và PMMA (nhựa dẻo trong suốt, cứng) công nghiệp vào vòng 3 của nữ người mẫu.