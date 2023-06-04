Một người mẫu vừa qua đời ở tuổi 40 do biến chứng nâng vòng 3 sau vài tuần nhập viện vì bị nhiễm trùng.

tHeo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 2/6, tờ New York Post đưa tin, người mẫu Lygia Fazio qua đời ở tuổi 40. Trước đó, cô phải nhập viện 3 tuần vì biến chứng nâng vòng 3. Trên trang cá nhân, bạn thân của Lygia Fazio xác nhận: “Thật không may, chiến binh của chúng ta đã qua đời. Tôi sẽ sớm thông báo thời gian để mọi người đến vĩnh biệt cô ấy lần cuối. Thay mặt gia đình, cảm ơn sự ủng hộ của khán giả dành cho Lygia thời gian qua".

Sự ra đi đột ngột của Lygia khiến nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: VietNamNet Nhà báo Meiri Borges - bạn Lygia tiết lộ về nguyên nhân cái chết của nữ người mẫu. người mẫu Lygia Fazio luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, ước muốn xinh đẹp nhất trong mắt người khác. Do đó, nhiều lần Lygia tìm đến các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng không may cô ấy gặp người không có tay nghề cao. Ban đầu, Meiri Borges nghĩ các chuyên gia đã sử dụng những chất hợp pháp và an toàn. Tuy nhiên, sau một thời gian, Lygia muốn sử dụng thuốc nhiều hơn và các bác sĩ không đồng ý. Vì vậy, cô ấy tìm đến cơ sở chui, silicone công nghiệp trộn với PMMA bắt đầu lan khắp cơ thể của Lygia gây ra nhiễm trùng. Lygia lần đầu nâng vòng 3 vào năm 2013. Cô từng tiết lộ bạn trai không hài lòng với kết quả đạt được. Vài năm trước, Lygia trải qua ca phẫu thuật nâng mông thứ hai do một bác sĩ không có chuyên môn đảm nhiệm. Trong quá trình thực hiện, người này bơm chất làm đầy silicone và PMMA (nhựa dẻo trong suốt, cứng) công nghiệp vào vòng 3 của nữ người mẫu.

Lygia luôn tìm kiếm sự hoàn hảo, ước muốn xinh đẹp trong mắt người khác. Do đó, nhiều lần cô tìm đến các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Báo Dân Trí Theo thông tin từ báo Dân Trí, PMMA là loại nhựa dẻo trong suốt, cứng, hiện được sử dụng phổ biến để thay thế cho thủy tinh, do đó còn được gọi là thủy tinh hữu cơ. Một nghiên cứu do viện nghiên cứu National Institutes of Health (Mỹ) năm 2019 cho biết PMMA được chứng minh là gây ra ít tác dụng phụ và là một trong những lựa chọn tốt nhất để nâng cơ mông. Tuy nhiên, trong trường hợp của Fazio, chất làm đầy đã lan ra khắp cơ thể, gây nhiễm trùng nghiêm trọng. Năm 2021, cô phải nằm viện hơn 3 tháng để loại bỏ chất PMMA khỏi cơ thể. Quá trình xử lý hậu quả của ca phẫu thuật thẩm mỹ hỏng kết thúc vào tháng 12/2021. Sang năm 2022, Fazio tiếp tục thực hiện ca phẫu thuật thứ ba để có được hiệu quả như mong muốn và xử lý những hậu quả không mong muốn từ ca nâng mông hỏng trước đó. Đáng tiếc, người mẫu 40 tuổi phải trả giá bằng chính tính mạng. Fazio bị đột quỵ vào tháng 5 vừa rồi và phải nhập viện cấp cứu. Cô mất ngày 1/6.

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