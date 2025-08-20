Thót tim cảnh tượng máy bay bốc cháy giữa không trung, hành khách nhắn tin tạm biệt người thân

Hình ảnh ghi lại cảnh tượng kinh hoàng khi ngọn lửa bùng phát từ động cơ của chiếc Condor Boeing 757. Sự việc xảy ra ngay sau khi cất cánh từ đảo nghỉ dưỡng Corfu của Hy Lạp. Chuyến bay đã hạ cánh xuống sân bay Ý chỉ 40 phút sau khi cất cánh vào tối 16/8.

