Tức giận vì xe của mình bị kéo đi và không có tiền để trả, người đàn ông đổ xăng, châm lửa đốt xe

Người đàn ông đã đốt cháy một chiếc xe kéo thuộc sở hữu của Hội đồng thành phố Johor Bahru (MBJB) vào khoảng 11h8 ngày 15/8. Nguyên nhân phạm tội là anh ta không hài lòng khi chiếc xe Perodua Axia của mình bị kéo đi và không có tiền để trả vào ngày 14/8.

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

