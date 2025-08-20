Mừng 3 con giáp may mắn nhất từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, kiếm tiền cực đỉnh, sự nghiệp thăng hoa, giàu sang ngút trời, cuộc đời sang trang

Từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tuất đã thực sự khởi sắc khi Tam Hợp ghé thăm. Bạn sẽ yêu bản thân hơn trong thời gian tới. Đó cũng là lý do bạn cho phép mình được làm bất kỳ điều gì mình cảm thấy hứng thú. Thiên Quan khiến con giáp tuổi Tuất ý thức hơn về những sai lầm mình đang phạm phải.

Ngũ hành tương sinh nên bạn được mọi người yêu mến. Có lẽ vì thế mà lòng trắc ẩn tuổi Tuất được khơi gợi. Trong giai đoạn này, bạn cũng dễ dàng đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người thân yêu vượt qua khó khăn của riêng họ.

Từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, tuổi Dần trong ngày gặp Chính Ấn nên có cách làm việc khá quyết liệt, nhanh nhẹn. Bạn xông xáo là tốt nhưng cũng cần giữ chừng mực nhất định, không nên có hành động quá khích mà khiến người khác phản cảm.

Ảnh minh họa: Internet

Song đường tài lộc có dấu hiệu bất ổn, tiền có nhưng chưa chắc đã giữ được trong tay. Con giáp này có khả năng kiếm tiền khá tốt nhưng lại dễ tin người nên có thể sẽ bị kẻ xấu lừa gạt. Tuy nhiên họa tới sát gần chẳng thể tránh, chỉ có thể làm giảm nhẹ để hạn chế xui xẻo mà thôi.

Con giáp tuổi Tỵ

Từ ngày 20/8 đến 30/8 dương lịch, nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tỵ có những quan điểm rõ ràng về mọi việc. Bạn có thể nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo và được phân công phụ trách những nhiệm vụ quan trọng. Bạn hãy thật cố gắng nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính rủng rỉnh cũng giúp bạn chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu. Lượng khách hàng ổn định khiến bạn không phải quá vất vả mà vẫn kiếm được tiền về đầy túi. Bạn vạch ra được những hướng đi tương lai đúng đắn.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!