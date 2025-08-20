Từ ngày 1 đến 7/7 âm lịch, 3 con giáp TÀI LỘC cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên, giàu sang không ai bằng

Từ ngày 1 đến 7/7 âm lịch, Tam Hợp ghé thăm cũng là khi tuổi Dần đang còn độc thân nên chuẩn bị tinh thần gặp người khiến trái tim bạn rung động trong thời gian này. Những cặp vợ chồng cảm thấy ăn ý vô cùng, dường như người ấy đọc được suy nghĩ của bạn và hỗ trợ bạn nhiệt tình. Nhờ có Thực thần khiến cho tuổi Dần đặc biệt may mắn về mặt sự nghiệp.

Hỏa - Mộc tương sinh mang lại năng lượng tích cực. Đang trong chu kỳ chăm sóc và hồi phục bản thân, nên bạn không cần thiết phải lao vào công việc ngay bây giờ. Thay vào đó hãy tự thưởng cho bản thân một chuyến du lịch ngắn hạn trước khi mùa Hè kết thúc.

Từ ngày 1 đến 7/7 âm lịch, may mắn được Lục Hợp nâng đỡ, vận trình ngày mới của người tuổi Tý nhìn chung khá suôn sẻ. Bản mệnh có tinh thần làm việc khá vững vàng, càng làm càng hăng say vì đã tìm ra được cách thức hợp lý nhất tiết kiệm được cả thời gian và sức lực.

Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, tuổi Tý có thể nghĩ đến việc đầu tư vào các lĩnh vực mới mẻ vì đang có cát tinh hậu thuẫn nên có thể giành được nhiều ưu thế. Song tốt nhất bản mệnh nên tránh xa những việc làm ăn phi pháp, trò chơi đỏ đen vì càng lún sâu càng dễ gặp nguy hiểm và tổn thất nặng nề hơn.

Con giáp tuổi Thân

Từ ngày 1 đến 7/7 âm lịch, Thiên Ấn tác động, người tuổi Thân rất nghiêm túc trong công việc. Lãnh đạo chắc chắn sẽ đánh giá rất cao những nhân viên như bạn. Điều bạn cần làm bây giờ là tự tin hơn để sẵn sàng nắm bắt cơ hội khẳng định vị thế.

Ảnh minh họa: Internet

Với người làm lãnh đạo, bạn là người có tầm nhìn xa trông rộng nên có thể đưa tập thể phát triển nhanh chóng. Bạn cũng nhận được kính trọng của mọi người bởi lối hành xử công tư phân minh, công bằng với mọi người.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!