Xe Audi đâm thẳng vào xe buýt, khiến hành khách 65 tuổi tử vong và 6 người khác bị thương

Vụ tai nạn xảy ra vào 1h46 ngày 15/8, tại ngã tư đại lộ Vazkresenie và Konstantin Velichkov ở Sofia, Bulgaria. Đoạn clip gh lại cho thấy tài xế 21 tuổi đang lái xe với tốc độ cao vượt đèn đỏ và đâm vào một chiếc xe buýt đang dừng ở ngã tư. Hậu quả khiến 1 hành khách 65 tuổi tử vong và 6 người khác bị thương.

Video 2 giờ 11 phút trước 2 giờ 11 phút trước Vân Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xe-audi-am-thang-vao-xe-buyt-khien-hanh-khach-65-tuoi-tu-vong-va-6-nguoi-khac-bi-thuong-740238.html