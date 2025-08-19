Máy bay hạ xuống khẩn cấp, lao xuống sân golf, hai người bị thương những người chứng kiến một phen hoảng loạn

Một chiếc máy bay nhỏ đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân golf ở Sydney, Úc vào ngày 17/8 (giờ địa phương), khiến một phi công và một phi công tập sự bị thương nhẹ. Vụ việc diễn ra trong sự bàng hoàng của những người chơi golf có mặt tại hiện trường.
Video 1 giờ 33 phút trước

Ái My | Theo Phụ nữ sức khỏe

