Nhìn lên cây, người đàn ông phát hiện cảnh tượng con trăn khủng ẩn nấp trên cây tấn công khiến mọi người hoảng sợ

Nam thanh niên tên Joey Zayne sống ở Úc đang đi dạo trên đường mòn Behana Gorge, Queensland thì phát hiện một con trăn khủng phía trước. Thấy con trăn khủng đang bò trên cây anh liền lấy điện thoại ra ghi hình. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, Joel thấy con trăn tấn công vào mặt anh, máu chảy khiến anh sợ hãi.
Video 2 giờ 27 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi