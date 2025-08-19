Nhìn lên cây, người đàn ông phát hiện cảnh tượng con trăn khủng ẩn nấp trên cây tấn công khiến mọi người hoảng sợ

Nam thanh niên tên Joey Zayne sống ở Úc đang đi dạo trên đường mòn Behana Gorge, Queensland thì phát hiện một con trăn khủng phía trước. Thấy con trăn khủng đang bò trên cây anh liền lấy điện thoại ra ghi hình. Tuy nhiên chỉ vài phút sau, Joel thấy con trăn tấn công vào mặt anh, máu chảy khiến anh sợ hãi.

