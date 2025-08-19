Sau cú va chạm, ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến người bên trong không kịp thoát ra ngoài, 7 người tử vong thương tâm

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 ngày 17/8. Hậu quả khiến 7 người, bao gồm 2 trẻ em, đã thiệt mạng khi chiếc xe chở họ va chạm với một chiếc SUV và bốc cháy trên đường cao tốc ở quận Surendranagar, bang Gujarat, Ấn Độ.

