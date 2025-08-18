Voi bị thương hung lao vào lề đường và phá hỏng ô tô gây náo loạn đường phố khiến nhiều người hoảng sợ

Một con voi hoang dã bị thương đã gây náo loạn khắp thủ phủ Assam, Ấn Độ. Trong đoạn clip, con voi hung dữ lao vào một chiếc xe đang đỗ và làm hư hỏng một số bộ phận của xe. Trong khi đó, đám đông tụ tập ở khoảng cách xa. Họ la hét và cố gắng xua đuổi con vật mà không đến quá gần.
Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

