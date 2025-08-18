Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 18/8/2025

Tâm linh - Tử vi 18/08/2025 09:15

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ đón nhận những tin vui trong chuyện lương thưởng, công việc. Bản mệnh thường rất cần cù và thật thà nên được người khác quý mến, ra tay trợ giúp lúc khó khăn. Nay là ngày đẹp cho đường sự nghiệp, đặc biệt là những ai có hẹn với đối tác.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng thuận lợi. Nhân duyên đẹp đẽ, hôn nhân như ý, vợ chồng tình cảm hài hòa, luôn thông cảm và tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Người độc thân đến tuổi dựng vợ gả chồng nên lắng nghe lời khuyên của cha mẹ để tìm được người tâm đầu ý hợp.

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 18/8/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận may của người tuổi Ngọ sẽ tràn ngập, Thần tài sẽ ban phát thịnh vượng, vận may không ngừng, không những làm ăn thu hoạch rất tốt mà sự nghiệp cũng tiến triển thuận lợi, thăng chức tăng lương càng có triển vọng, tiền sẽ lần lượt vào túi.

Ngoài ra, tài lộc của bản mệnh cũng tăng lên nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ. Nhờ khả năng quản lý tài chính thông minh mà bản mệnh vẫn có thể kiểm soát tốt nguồn tích luỹ cho mình. Hội kinh doanh có thêm khách hàng mới, buôn bán có duyên khách tự tìm đến.

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 18/8/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu sẽ diễn ra êm đẹp và trôi chảy. Người tuổi này sẽ nhanh đạt được những bước tiến xa hơn nữa trên con đường phát triển sự nghiệp. Đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời qua.

Vận trình tình cảm của bản mệnh sẽ thăng hoa, nở rộ. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp cho người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Song song đó, cuộc sống hôn nhân của những người đã kết hôn viên mãn, đáng mơ ước.

 

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 18/8/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 20h hôm nay (17/8/2025), 3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Đúng 20h hôm nay (17/8/2025), 3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

3 con giáp hưởng trọn đặc ân Thần Tài, sự nghiệp thăng tiến vù vù như 'diều gặp gió', tiền về đầy két, của nả đầy nhà

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Bé gái 21 tháng tuổi tử vong vì bị bố bỏ quên trong ô tô dưới trời nắng 40 độ C

Thế giới 42 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

Sao quốc tế 51 phút trước
Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Thông tin MỚI vụ nộp 50 triệu đồng mới được đưa thi thể chết đuối về nhà

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối xin lỗi khán giả: 'Đừng bao giờ mắc sai lầm như tôi'

Hậu trường 1 giờ 20 phút trước
Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Hoắc Kiến Hoa gây tranh cãi khi lấn sân làm phim ngắn hình sự, kết hợp cùng Huỳnh Tông Trạch

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Giải cứu 4 nữ sinh mắc kẹt ở suối Mơ khi nước lũ bất ngờ đổ về

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Giông lốc làm lật bè mảng đang chở 17 người, 2 người phụ nữ tử vong

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đôi vợ chồng trẻ hành hung người phụ nữ 60 tuổi tại sảnh chung cư ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Cháy tòa chung cư 20 tầng, cặp đôi sắp cưới tử vong, 13 người bị thương

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2025), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2025), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể

Đúng 2 ngày đầu tuần (18/8 - 19/8), Thần Tài phát lộc, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, tiền của dồi dào, sự nghiệp bước sang trang mới

Đúng 2 ngày đầu tuần (18/8 - 19/8), Thần Tài phát lộc, 3 con giáp tiền đồ xán lạn, tiền của dồi dào, sự nghiệp bước sang trang mới

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/8/2025, 3 con giáp trở thành con cưng của Thần Tài, dễ trúng số đổi đời, Đắc Lộc Đắc Tài, đếm tiền mỏi tay, tương lai vụt sáng

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/8/2025, 3 con giáp trở thành con cưng của Thần Tài, dễ trúng số đổi đời, Đắc Lộc Đắc Tài, đếm tiền mỏi tay, tương lai vụt sáng