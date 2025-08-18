Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 18/08/2025 11:30

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ đón nhận được nhiều lời mời cộng tác với giá trị cao. Bạn không cần phải lo lắng về tiền bạc nhưng vẫn phải chi tiêu có kế hoạch. Bản mệnh có thể dùng số tiền kiếm được đầu tư sinh lời hoặc tham gia khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này khá tốt. Bản mệnh và người yêu luôn dành cho nhau sự quan tâm và sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, cùng nhau tiến về phía trước. Một số bạn sẽ tính đến chuyện cưới hỏi hay dọn về sống chung.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân phù trợ nên dù gặp khó khăn cũng có thể dễ dàng vượt qua. Để có cơ hội thăng tiến cao hơn, bản mệnh nên cân nhắc học thêm để nâng cao kỹ năng. Con giáp có những khoản thu mới nhưng không nhiều. Với số tiền này, bản mệnh có thể chi trả cho những khoản cần thiết.

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Đây là thời điểm con giáp này cần tìm sự bình yên trong tâm hồn nên sẽ không quan tâm quá nhiều đến chuyện yêu đương, gia đình, bạn bè. Dường như, bạn đã nhận ra sau bao hy sinh vì người khác thì đã đến lúc cần sống thật hạnh phúc cho mình.

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có cơ hội chứng minh năng lực của bản thân ở lĩnh vực mà mình đã dành nhiều thời gian và công sức để theo đuổi. Thông qua đấy, bản mệnh cũng trở nên thân thiết hơn với những người đồng nghiệp của mình. Bạn có được khoản thu kha khá vừa đảm bảo cho chi tiêu hàng ngày vừa có khoản nhỏ để tiết kiệm. Dù không quá dư dả nhưng con giáp vẫn đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt cần thiết.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đang tiến triển rất thuận lợi. Người tuổi này cảm thấy vô cùng hạnh phúc và may mắn khi tìm được một người tâm lý như vậy. Bạn cũng hy vọng đối phương cũng có cảm nhận tương tự với mình.

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (19/8-20/8), 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Xe đầu kéo 22 bánh bị lật trong đêm, đôi vợ chồng mắc kẹt trong cabin, sống sót một cách kỳ diệu

Video 19 phút trước
NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

NÓNG: Tạm giữ hình sự người vợ sát hại chồng tử vong ở Phú Thọ

Đời sống 26 phút trước
Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Nguyên nhân người đàn ông cầm dao tấn công 3 người ở chợ đầu mối Hải Phòng

Đời sống 47 phút trước
Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Hùa theo cha mẹ xúc phạm và làm tổn thương cô người yêu nghèo khó và cái kết ngỡ ngàng sau 5 năm gặp lại

Tâm sự 59 phút trước
Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Ông bố 4 con bị cá sấu ngoạm chân, đoạt mạng trước mặt người thân

Thế giới 1 giờ 9 phút trước
Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Mã Thiên Vũ nuôi 400 con gà, không muốn lấy vợ, sinh con ở tuổi 39

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Bất ngờ trước cảnh tượng trực thăng truy đuổi xe máy trên cánh đồng như phim hành động khiến người chứng kiến sợ thót tim

Bất ngờ trước cảnh tượng trực thăng truy đuổi xe máy trên cánh đồng như phim hành động khiến người chứng kiến sợ thót tim

Video 1 giờ 19 phút trước
Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Choáng khi thấy vợ quỳ gối trước mặt osin, tôi phải bỏ ra 60 triệu để biết sự thật cay đắng phía sau

Tâm sự 1 giờ 24 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Hàng xóm kể lại khoảnh khắc vợ đâm chồng tử vong: Bố mẹ hoảng loạn chỉ biết la hét, loay hoay mãi để đưa con đi cấp cứu

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Bi kịch gia đình ở Phú Thọ: Vợ sát hại chồng tử vong, tiết lộ nguyên nhân gây án

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

Sóng đánh mạnh làm lật sup khiến 2 nữ du khách tử vong khi tắm biển xã đảo Tiên Hải

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Thần Tài giá lâm chiếu cố 3 con giáp hết mình trong 3 ngày cuối tháng 6 âm lịch, đổi đời nhanh chóng, làm ăn thuận lợi trăm bề, mưu sự tất thành

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp được sao Thiên Đức chiếu mệnh, xui xẻo tránh xa, may mắn song hành thuận lợi, tiền rơi trúng đầu trong 5 ngày tới

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt

Tử vi tuần mới (18/8 - 24/8), 3 con giáp xua đuổi hết tai ương, gian nan thành tài, vận đỏ ngút trời, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu nhanh chóng mặt

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Tinh hoa hội tụ vào cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp có vận trình phất lên như diều gặp gió, năng lượng giàu có vây quanh, tiền của ngập kho

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2025), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/8-21/8/2025), 3 con giáp trở thành 'con cưng' của Thần Tài, làm gì cũng 'hái ra tiền', sự nghiệp thăng hoa đáng nể

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 18/8/2025

Thần Tài trao 'chìa khóa vàng', 3 con giáp vượng đường thăng tiến, tiền bạc rủng rỉnh, sớm mua nhà sắm xe xịn sau ngày 18/8/2025