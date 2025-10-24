Nhặt được vàng ở bãi rác, cặp vợ chồng mang đi kiểm tra thì sốc nặng khi biết giá trị thật sự

Vào ngày 23/10/2025, chủ tiệm vàng Namo Banchangtong ở Thái Lan đã đăng một đoạn clip lên tài khoản TikTok, ghi lại cảnh một người đàn ông và một phụ nữ mang 'kho báu' từ bãi rác về để kiểm tra. Kết quả định giá cho thấy, giá bán của số bạc và vàng là 73.903 baht (hơn 59 triệu đồng).

