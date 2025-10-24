2 xe buýt đâm vào nhau gây ra vụ tai nạn liên hoàn 4 xe trên xa lộ khiến ít nhất 63 người tử vong

Cảnh sát xác nhận hai xe buýt đang chạy ngược chiều nhau, đều cố gắng vượt vượt xe khác ở Uganda trước khi 'đâm trực diện'. Vụ tai nạn gây ra một 'phản ứng dây chuyền' khi những chiếc xe khác đi qua và lật nhào do cố gắng tránh vụ va chạm.
Video 1 giờ 31 phút trước

Bảo Châu | Theo Phụ nữ sức khỏe

