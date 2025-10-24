Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 24/10/2025 14:02

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết.

Tuổi Sửu 

Tử vi của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu tìm cách chữa lành bản thân.

Ngày này tuổi Sửu là người chịu khó làm việc, muốn mọi vấn đề phải hoàn hảo theo cách riêng của bạn, không có sai sót quá lớn.

Công việc: Trong công việc, người tuổi Sửu đang có sự dày dặn kinh nghiệm, truyền đạt dễ hiểu.

Tình cảm: Trong tình yêu, vốn dĩ bạn đã thấu đáo, luôn đặt mối quan hệ lên trên hết. Thế nhưng, hiện tại cả hai lại bế tắc với mâu thuẫn chưa thể giải quyết.

Tài lộc: Về mặt tài chính, tự an ủi bản thân, cố gắng xây dựng tài chính rõ ràng hơn.

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khoẻ răng miệng theo cách riêng của bạn.

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Theo tử vi, vận quý nhân của tuổi Ngọ bùng nổ như ngựa chiến tung vó giữa đồng xanh. Khi bạn hoang mang, quý nhân sẽ chỉ đường; khi bạn khó khăn, họ dang tay giúp đỡ, mở ra cơ hội mới.

Với học sinh, sinh viên tuổi Ngọ, khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phát huy mạnh mẽ, giúp bạn nổi bật trong thi cử và các cuộc thi học thuật. Quý nhân chính là người giúp bạn biến tiềm năng thành thành tích, học hành tấn tới, điểm số khởi sắc.

Trong công việc, quý nhân mang đến những mối quan hệ và cơ hội mới, giúp bạn mở rộng lĩnh vực, tăng kinh nghiệm, khẳng định năng lực. Dự án mới, hợp tác mới nối tiếp nhau, đưa sự nghiệp lên tầm cao mới.

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo tuổi Dần khá chật vật vì công việc, bị nhắc đến tên, giao phó nhiệm vụ. Người làm kinh doanh thì gặp khách hàng khó tính, lúc nào cũng cho mình là đúng, nhiều trường hợp éo le xảy ra khiến bản mệnh không muốn giải quyết.

Bù lại, vận trình tài lộc may mắn nên thu nhập của tuổi Dần không bị ảnh hưởng bởi công việc. Con giáp này được khuyên nên tập trung vào công việc hiện tại, trau dồi bản thân để nhanh được tăng lương. Thời gian tới, công việc chính mới đem lại nhiều tiền cho bản mệnh.

Vận trình tình cảm cũng tốt lên. Con giáp này đừng ngại khi giao tiếp với mọi người vì nếu khéo ăn khéo nói bản mệnh sẽ có được nhiều mối quan hệ có lợi. Tuổi Dần cũng biết quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhưng cách thể hiện tình cảm còn có chút ngại ngùng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch: 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

