Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi

Đời sống 24/10/2025 15:50

Ngày 24/10, Công an phường Tân Uyên, TP Hồ Chí Minh đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em.

Theo thông tin từ VOV, liên quan đến bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai đánh đập, có lần bé bị ép nhúng lưỡi vào nước sôi, vì cho rằng không nghe lời, ông Huỳnh Văn Lợi, Chủ tịch phường Tân Uyên cho biết, cơ quan chuyên môn đã làm thủ tục đưa bé gái Phạm Thị M.T. (SN 2016) vào Trung tâm bảo trợ để chăm sóc sau khi bé gái được xuất viện.

Người có liên quan đến vụ việc bạo hành được xác định là Phạm Thị B.N. (SN 2000, mẹ ruột bé M.T.) và người bạn trai là Ngô Văn H. (SN 2006).

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi - Ảnh 1
Cán bộ phường Tân Uyên chăm sóc bé T. tại bệnh viện - Ảnh: VietNamNet

Sau khi phát hiện vụ việc mẹ ruột cùng người bạn trai bạo hành bé gái trên, Công an phường Tân Uyên đã tạm giữ hai người này để tiếp tục điều tra vì liên quan đến hành vi bạo hành trẻ em. Cơ quan Công an cũng phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành giám định thương tích của bé gái này.

Do khắp cơ thể bị đa chấn thương nên hiện nay bé gái đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Do bé gái không có người thân chăm sóc nên UBND phường Tân Uyên đã cử Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đến bệnh viện chăm sóc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 21/10, Công an phường Tân Uyên nhận được tin báo có vụ bạo hành bé gái Phạm Thị M.T. tại một phòng trọ ở khu phố Uyên Hưng 5. Lập tức Công an phường đến hiện trường giải quyết vụ việc và đưa bé M.T. đến bệnh viện chăm sóc với tình trạng đa chấn thương.

Diễn biến MỚI vụ bé gái 9 tuổi bị mẹ ruột và bạn trai của mẹ ép nhúng lưỡi vào nước sôi - Ảnh 2
Ảnh bé bị bạo hành - Ảnh: VOV

Bước đầu, hai đối tượng trên khai nhận do có tình cảm nên B.N. cùng con gái M.T. dọn đến phòng trọ trên để sinh sống cùng H. Trong thời gian sinh sống tại đây, vì cho rằng bé M.T. không nghe lời nên hai đối tượng này đã đánh đập bé gái nhiều lần. Đáng chú ý, có lần, H. đã phạt bé M.T. bằng cách nấu nước sôi cho vào chén rồi bắt bé nhúng lưỡi vào khiến lưỡi bé MT bị bỏng.

